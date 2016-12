Coach lässt 75. Jubiläumsfeier mit einer Modenschau für Damen und Herren sowie einer Promi-Party ausklingen

New York (ots/PRNewswire) - Am gestrigen Abend feierte Coach - Amerikas originales Lederhaus - den Höhepunkt seines 75. Jubiläums in New York Citys Pier 94 mit einer Modenschau für beide Geschlechter sowie einer Party mit Musikeinlagen der Gast-DJs Lolawolf und Mark Ronson. Der Abend war ein Fest von Coachs erfolgreicher Neuerfindung für eine neue Generation Luxus-Kunden in einem Jahr, in dem viele Meilensteine erreicht wurden, einschließlich der Eröffnung der ersten Coach House globalen Flagshipstores auf New York Citys Fifth Avenue und Londons Regent Street sowie die Verlegung des Hauptsitzes zur neuen Vorzeigeadresse der Stadt: 10 Hudson Yards.

Die Vorherbstkollektion für Damen und die Herbstkollektion für Herren 2017 wurden vor vollen Reihen präsentiert, in denen sich u.a. auch Schauspieler wie Drew Barrymore, Dree Hemingway, Zoe Kravitz, Riley Keough, Emma Roberts, Michael B. Jordan, Hopper Penn, Laura Harrier, Hari Nef, Olivia Culpo, Rowan Blanchard, Model Jordan Barrett, die Musiker Diplo, Mark Ronson, Dua Lipa und Soko, Stylist Brad Goreski, Künstler Arden Wahl und die Designer Pamela Love und Peter Copping befanden.

Auf dem Laufsteg präsentierte Executive Creative Director Stuart Vevers eine Vision von amerikanischem Optimismus sowie eine Mischung der lässigen Westküsten-Haltung und New Yorker Individualismus. Nostalgische Retrografiken fanden sich im Weltraumprogramm samt Raumschiffen und Planeten wieder, was mit Shearling, Leder und Details im College-Look kombiniert wurde. Er erkundete die Spannung zwischen Zähheit und einer sanften Weiblichkeit durch den verspielten, unschuldigen Charme der Patchwork-Countrykleider, zarte Blütenknöpfe, Trompe-l'oeil-Schleifen und Schuhen in gewagten Proportionen mit elsterartigen Details. Auch die neue Tasche der Saison wurde erstmals gezeigt: "The Bandit" - eine Umhängetasche aus Handschuhleder. Die Models, u.a. Gabriel Day-Lewis, Dilone, Winnie Harlow, Binx Walton und Lexi Boling, liefen durch eine Kulisse, als deren Inspiration der Parkplatz eines Motels samt Oldtimern und Schnee diente. Zusätzlich bot der People's Chorus of New York City eine Sonderdarbietung von "Empire State of Mind" - die moderne Hymne des Gründungsorts von Coach.

Vevers kommentierte: "New York City, das spirituelle Zuhause von Coach, ist ein kultureller Schmelztiegel, der Individualität begrüßt und das Miteinander feiert. Hier werden Außenstehende, wie ich, ehrlich und ungekünstelt begrüßt. Diese Werte sind heute wichtiger als jemals zuvor und sind gleichzeitig relevant für unser Ziel, Coach zur authentischen, modernen Luxus-Alternative zu machen."

Das Maskottchen des Hauses, Rexy der Dinosaurier, trat bei der Show auch auf - mit Stücken aus einer exklusiven Weihnachts-Kapselkollektion, die ab dem 9. Dezember im Coach House Fifth Avenue und auf Coach.com erhältlich ist.

Victor Luis, Chief Executive Officer, Inc. sagte: "Wir freuen uns sehr, Coachs Erbe und Geschichte innovativer Handwerkskunst in der Stadt zu feiern, in der wir unseren Anfang machten. Dieses Jahr steckte voller wundervoller Höhepunkte und wir freuen uns darauf, für weitere 75 Jahre unseren Kunden auf der ganzen Welt das Unerwartete zu bereiten."

INFORMATIONEN ZU COACH

Eine amerikanische Ikone feiert 75-jähriges Bestehen in New York City: Coach wurde in einem kleinen Loft von sechs Kunsthandwerkern gegründet, die ein einfaches Ziel verfolgten: schöne, funktionale Produkte in modernen Formen und aus dem feinsten Leder zu schaffen. 75 Jahre später feiert das Unternehmen sein Erbe als Amerikas originales Lederhaus mit einer frischen, modernen Herangehensweise von Executive Creative Director Stuart Vevers.

Coach House: neue Konzepte/luxuriöser Standort: Das Coach House befindet sich auf 685 Fifth Avenue in New York City, die als eines der weltweit angesehensten Einkaufsviertel gilt. In unmittelbarer Nachbarschaft europäischer Luxusmarken und ikonischer Wahrzeichen von New York City symbolisiert der Standort einen wichtigen Wandel in der globalen Denkweise der Marke.

Innenausstattung mit New Yorker Geisteshaltung: Die 20.000 Quadratfuß große Einzelhandelsfläche von Coach House wurde von Executive Creative Director Stuart Vevers zusammen mit William Sofield, Designer und President von Studio Sofield, gestaltet. Das Ladeninnere zeigt eine bestimmte New Yorker Geisteshaltung und die voll entwickelte Ausdrucksweise von Coachs Design und Positionierung, sowie eine Reihe von Produkten und Leistungen, die Coachs Philosophie von modernem Luxus reflektieren.

Coach, Inc. ist ein führendes New Yorker Designhaus für moderne Luxus-Accessoires und Lifestyle-Marken. Die Marke Coach wurde 1941 in New York City gegründet und blickt auf ein reiches Erbe der Verbindung von außergewöhnlichen Ledern und Materialien mit innovativem Design. Coach wird weltweit in Coach-Läden, ausgewählten Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie über die Coach-Website www.coach.com verkauft. 2015 übernahm Coach Stuart Weitzman, ein global führender Designer von Schuhmode, die in über 70 Ländern sowie über Unternehmens-Webseite www.stuartweitzman.com verkauft wird. Coach, Inc.'s Stammaktien werden an der New Yorker Börse unter dem Kürzel COH und Coachs Hong Kong Depositary Receipts an der Hongkonger Börse unter dem Symbol 6388 gehandelt.

