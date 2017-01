DGAP-News: Pfleiderer GmbH: Umfirmierung in PCF GmbH

DGAP-News: Pfleiderer GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe Pfleiderer GmbH: Umfirmierung in PCF GmbH 12.01.2017 / 11:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hiermit informieren wir Sie, dass die Pfleiderer GmbH seit dem 4. Januar 2017 unter "PCF GmbH" firmiert. Die Anschrift und Kontaktdaten der Gesellschaft bleiben unverändert. -------------------------------------------------------------------------------- 12.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfleiderer GmbH Ingolstädter Str. 51 92318 Neumarkt Deutschland Telefon: 09181-28-0 Fax: 09181-28-482 E-Mail: info@pfleiderer.com Internet: www.pfleiderer.com ISIN: DE000A12T176, DE000A12T184 WKN: A12T17, A12T18 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 535877 12.01.2017