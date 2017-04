Exporte, Steuern, Kalorien: Wissenswertes über Bier

Berlin (ots) - Kaum einem anderen Getränk werden so viele positive wie negative Eigenschaften zugeschrieben wie Bier, einem der Lieblingsgetränke der Deutschen. Mit rund 100 Litern pro Jahr trinkt sich der Deutsche fast an die Spitze des Pro-Kopf-Verbrauchs der EU, nur die Tschechen trinken mehr. Aber wie viele Kalorien stecken eigentlich in einem Bier? Ist Deutschland immer noch unter den Top-Exporteuren weltweit? Anlässlich des Tags des Bieres am 23.04.2017 hat das Online-Portal Netzshopping (www.netzshopping.de) unterhaltsame Fakten rund um Deutschlands Stellung in der Welt des Bieres zu einer Infografik zusammengetragen.

Bier macht dick - Der Kaloriengehalt der beliebtesten Biersorten

Wer Bier in "Maßen" genießt, bemerkt früher oder später eine Wölbung des Bauchs. Denn das Gemisch aus Hopfen, Malz und Wasser enthält nicht nur über 1.000 Inhaltsstoffe wie diverse Mineralien und Spurenelemente, die gut für Nerven und Muskelkraft sind: Mit rund 43 Kalorien auf 100 ml ist ein halber Liter Bier so gehaltvoll wie eine kleine Mahlzeit.

Wer auf sein Gewicht achtet, der sollte zum Hellen greifen. Mit 39 Kalorien hat das bayerische Bier etwa 17 Kalorien weniger als sein rheinisches Äquivalent, das Kölsch. Das klassische Weizenbier und auch die Variante aus der Hauptstadt - die Berliner Weisse - haben ebenfalls etwa drei bis vier Kalorien weniger als ein Kölsch. Das beliebte belgische Amberbier Kwak hat mit 71 Kalorien nicht nur doppelt so viele Kalorien wie ein Helles: Das obergärige Bier hat einen Alkoholgehalt von 8,4 Prozent und wird traditionell in einem sogenannten Kutscherglas serviert.

Deutschland ist Exportweltmeister - auch bei Bier?

Zwar ist Deutschland tatsächlich wieder Exportweltmeister - allerdings nicht beim Bier. Hier liegt Mexiko auf dem ersten Rang. Das Exportvolumen des Cervezas beläuft sich immerhin auf 2,54 Milliarden US-Dollar und mehr als 28 Millionen Hektoliter. Deutschland schafft es indes nur auf Platz vier - nach den Niederlanden mit 1,9 Milliarden Dollar und Belgien mit 1,27 Milliarden Dollar Exportwert. Größter Importeur von Bier sind hingegen die USA. Ganze 4,75 Milliarden Dollar lassen sich die Amerikaner den Genuss von Bier kosten. Auf die USA folgen mit großem Abstand Frankreich (670 Millionen Dollar) und Großbritannien (612 Millionen Dollar.).

Günstiges Bier für Jugendliche

Deutschland gehört zu den wenigen Ländern der EU, in denen Bier bereits von Jugendlichen ab 16 Jahren genossen werden darf. Neben der Bundesrepublik gehören Dänemark, Luxemburg, Belgien, Zypern und Österreich dazu. Im Rest Europas müssen sich Jugendliche noch zwei Jahre länger gedulden, außer in Island, dort müssen sie sogar bis zum 20. Geburtstag warten. Niedrig ist in Deutschland nicht nur die Altersgrenze: Nach Zypern, Rumänien und Bulgarien zahlen Bierliebhaber in Deutschland mit nur 9,44 Euro pro Hektoliter Bier eine sehr geringe Verbrauchssteuer auf den Gerstensaft. In Finnland (153 Euro), Großbritannien (113 Euro) und Irland (108 Euro) ist die sogenannte Biersteuer hingegen am höchsten und liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt von 36 Euro.

Eine umfassende Infografik mit allen weiteren Informationen ist hier zu finden: http://www.netzshopping.de/magazin-tag-des-bieres

Netzshopping

Netzshopping ist ein 2014 gegründetes Online-Portal für Produkte aus den Bereichen Mode, Möbel und Lifestyle. Besucher können die Produkte unterschiedlicher Anbieter innerhalb der vielfältigen Produktkategorien anhand von Filtern und Suchfunktionen durchsuchen, vergleichen und werden bei Interesse direkt zum jeweiligen Shop weitergeleitet.

Pressekontakt:

Original-Content von: Netzshopping, übermittelt durch news aktuell