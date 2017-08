Straubinger Tagblatt: Neuwahl in Niedersachsen - Sauberer Neuanfang

Straubing (ots) - Im Prinzip könnten CDU und FDP schon in der nächsten Sitzung SPD-Ministerpräsident Stephan Weil abwählen. Eine Auflösung des Parlaments und eine vorgezogene Neuwahl sind angesichts der Brisanz des Parteiwechsels die sauberste Lösung für einen wirklichen Neuanfang in Niedersachsen. Nur so ist gewährleistet, dass tatsächlich der Souverän, das Volk, entscheidet, wer im flächenmäßig zweitgrößten Land regiert - und nicht eine einzelne frustrierte Hinterbänklerin, die aus rein persönlichen Motiven die Fronten wechselt.

Pressekontakt:

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell