Straubinger Tagblatt: Zu Griechenland Hürden für einen Neustart

Straubing (ots) - Ist dieses Junktim schon Problem genug, so ist jetzt ein neues aufgetaucht, das sich zur ersten ernsthaften Nagelprobe eines neuen deutsch-französischen Verhältnisses entwickeln könnte. Denn jetzt wird Schäuble auch von seinem neuen französischen Kollege im Amt, Bruno Le Maire, bekniet, endlich Schuldenerleichterungen für Griechenland zuzustimmen. Ersterer aber will auf keinen Fall vor Ende des laufenden Hilfsprogramms über einen für den Bundeshaushalt teuren Schuldenschnitts reden, schon gar nicht vor der Bundestagswahl im September. Kann also gut sein, dass die neue französische Regierung unter Emanuel Macron dieses Thema als ersten Test nimmt, inwieweit ein neuer Stil auf dem europäischen Parkett Einzug hält,

