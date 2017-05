Straubinger Tagblatt: Trump präsentiert sich im Nahen Osten als geschickter Vermittler

Straubing (ots) - Donald Trump schafft es immer wieder zu überraschen - positiv. Auf seiner Reise in den Nahen Osten hat sich der US-Präsident als geschickter Vermittler präsentiert. Vor den versammelten Staats- und Regierungschefs aus mehr als 50 islamisch geprägten Ländern rief er zum Miteinander auf, stellte die USA als verlässlichen Partner dar, lobte die Errungenschaften der islamischen Welt und nahm sie geschickt im Kampf gegen den Terror in die Pflicht. Es wäre nicht zum ersten Mal, dass sich ein Politiker, der innenpolitisch unter Druck gerät, in die Außenpolitik rettet. Die Russland-Ermittlungen machen dem Präsidenten schwer zu schaffen. Noch im Wahlkampf, also ohne offizielles Mandat, sollen Vertraute Trumps die Nähe zu Russland gesucht und Vereinbarungen getroffen haben. Damit nicht genug. Ermittlungen des FBI zu den Russland-Beziehungen soll er sogar behindert und Geheimdienstinformationen ausgetratscht haben. Ein Sonderermittler versucht nun, die Affäre aufzuklären. Auch sonst kommt er mit seiner Agenda kaum voran. Schon macht die Rede vom Impeachment, der Amtsenthebung, die Runde - so ernst sind die Vorwürfe gegen den starken Mann und sein Team.

