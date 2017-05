Straubinger Tagblatt: Zu Macron Was Frankreich jetzt braucht

Straubing (ots) - Die Bundesregierung muss in vielen Fragen, beispielsweise der, welchen Spielraum man in Sachen Haushaltsdefizit bei einem solchen Umbau in Frankreich zugesteht, von ihrer bisherigen harten Drei-Prozent-Haltung abrücken. Sie muss im Euro-Raum an einer Institutionalisierung einer gemeinsamen Finanzpolitik mit einem entsprechenden Haushalt und einem Finanzminister mitarbeiten, weil es im Prinzip der richtige Weg zu einer engeren Zusammenarbeit ist. Ein sicherlich schwieriges Feld, aber eines, auf dem sich möglicherweise das Schicksal von ganz Europa entscheidet.

