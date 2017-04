Straubinger Tagblatt: Verzicht auf Spitzenkandidatur: Der Anfang vom Ende Petrys

Straubing (ots) - Der Verzicht auf die Spitzenkandidatur ist der Anfang vom Ende der politischen Karriere der Frauke Petry. Im Grunde steht sie am gleichen Punkt wie ihr Vorgänger Bernd Lucke auf dem Parteitag in Essen vor zwei Jahren, an dem der Gründer der AfD von der eigenen Basis mit Schimpf und Schande gestürzt und aus dem Amt gedrängt wurde. Petrys Autorität ist futsch, die Rivalen sägen an ihrem Stuhl, die Mitglieder wenden sich ab, die Herausforderer bringen sich in Stellung. Kaum vorstellbar, dass sich Petry noch im programmatischen Richtungsstreit durchsetzen kann. Ihr Versuch, sich als moderate Realpolitikerin der Mitte zu profilieren, die aus der AfD eine normale bürgerliche Partei macht, ist zum Scheitern verurteilt. Denn die AfD will alles sein, nur keine normale Partei, die sich ins etablierte Parteiengefüge einordnet. Die AfD lebt vom Protest, der Provokation und dem Kampf gegen das Establishment. Das schmiedet die AfD bei allen inhaltlichen Widersprüchen zusammen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell