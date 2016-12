Straubinger Tagblatt: Zum Kindergeld: Gute Argumente

Straubing (ots) - In den meisten Fällen handelt es sich dabei nicht um gezielten Missbrauch, sondern um das, was Ökonomen einen Mitnahmeeffekt nennen. Ein polnischer Bauarbeiter, der in Deutschland lebt und arbeitet, lässt Frau und Kinder in Polen zurück, hat aber trotzdem Anspruch auf Kindergeld in deutscher Höhe - obwohl seine Familie in Polen vergleichsweise billig lebt. Das widerspricht nicht nur dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Bürger, sondern auch dem Geist von Kindergeld und Kinderfreibetrag.

