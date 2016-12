Straubinger Tagblatt: Sicherheit in der Silvesternacht: Köln wird zur Festung

Straubing (ots) - Die Verantwortlich haben eben abzuwägen. Und in diesem Jahr geben sie der Sicherheit zu Recht absoluten Vorrang. Die Folge könnte sein, dass die Vertreter der Staatsmacht und die Politiker sich gegenseitig auf die Füße treten, feiernde Bürger die Domplatte und die anderen Brennpunkte des vergangenen Jahres lieber meiden. Das wäre bedauerlich. Dennoch haben Stadt und Land keine andere Wahl. Sie müssen ein Zeichen setzen. Es ist bedauerlich, dass es überhaupt so weit kommen musste. Wären nicht so schwere Fehler gemacht worden, die auch nach einem Jahr nicht ganz völlig aufgearbeitet sind, müsste in diesem Jahr nicht so massiv aufgerüstet werden.

