Haus Lademann: Denkmal am Spreeufer wird exklusive Wohnadresse

Berlin (ots) - Auf der Fischerinsel gelegen, zählt das 1870 erbaute denkmalgeschützte Haus Lademann in der Wallstraße 84-85 am Ufer des Spreekanals zu den ältesten noch erhaltenen Gründerzeitbauten in Berlin-Mitte. Unter Aufsicht der Denkmalbehörde wird das außergewöhnliche Gebäudeensemble jetzt liebevoll restauriert. Entwickelt werden die eleganten Stadtwohnungen von den Gebrüdern Christmann aus Berlin, ein Familienunternehmen, das sich mit seiner Passion alte Bausubstanz zu erhalten, nicht nur in ihrer Heimatstadt einen Namen gemacht hat.

Bis zum Abschluss der Modernisierung im Jahr 2018 entstehen hier großzügige nach historischem Vorbild gestaltete Wohnungen mit einer Ausstattung auf höchstem Niveau. Dank der behutsamen Sanierung bleibt der ursprüngliche Charme des Hauses erhalten, ohne jedoch auf Wohnkomfort verzichten zu müssen. Das Design der bis zu 340 Quadratmeter großen Wohnungen wurde vom preisgekrönten Architektenduo Bruzkus-Batek entworfen. Die Ausstattung beinhaltet neben edlen französische Echtholzböden und historischen Gipsstuckdecken auch elegante Marmorbadezimmer mit mondäner Ausstattung. Insbesondere Liebhaber mit einer hohen Affinität zur Kultur- und Kunstgeschichte wird dieses extravagante Denkmalprojekt begeistern.

Die Brüder Bert und Wulf Christmann sind als selbstinvestierende Investoren seit über 20 Jahren am Standort Berlin tätig. Die Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Berliner Immobilienentwicklern mit Schwerpunkt auf Bausanierung und Denkmalpflege. Entstanden aus einer Bauunternehmung mit dem Erfahrungsschatz von zwei Generationen agiert das Familienunternehmen hauptsächlich in seiner Heimatstadt Berlin.

