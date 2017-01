Fachpublikum fliegt auf Metzeler Matratzen

BILD zu OTS - http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8667/ Andreas Minkenberg, Geschäftsführer der Metzeler Schaum GmbH, aufgenommen auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ??Die IMM Köln ist für Metzeler die ideale Plattform, um unsere Premium-Matratzen und Schlafsysteme zu präsentieren. Das Publikum hier ist fachlich äußerst ... Bild-Infos Download

Neue Produkte erfolgreich bei der IMM Köln präsentiert

Die Metzeler Schaum GmbH aus Memmingen im Allgäu begeisterte auf der IMM Köln, der wichtigen internationalen Einrichtungsmesse, mit einem beeindruckenden Messestand und Top-Produktneuheiten. "Die IMM Köln ist die ideale Plattform, um unsere Premium-Matratzen und Schlafsysteme zu präsentieren", sagt Geschäftsführer Andreas Minkenberg. "Das Publikum hier ist fachlich äußerst versiert und anspruchsvoll und es ist uns wieder einmal gelungen, diesem Anspruch gerecht zu werden."

Die Produktlinie AirLine vereint durch die innovative Kombination verschiedenster Technologien höchsten Komfort, erstklassige Belüftung und bestmögliche Anpassung an den Körper. Alle Metzeler Produkte werden stets auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Dazu erforscht das Unternehmen regelmäßig das Schlafverhalten in Deutschland und auch in Österreich.

Premium Schlafsystem für glücklichen Schlaf

"Mit der brandneuen Blue Logic Unterfederung konnten wir zudem ein Premium Produkt präsentieren, das den Schlaf zu einem entspannten Rundum-Vergnügen und den Schläfer glücklich machen wird", sagt Minkenberg stolz. Mit Matratze, Unterfederung und Kissen hat Metzeler ein Gesamt-Paket für erholsamen Schlaf im Portfolio und ein Schlafsystem, das Seinesgleichen erst suchen muss. Metzeler punktet im Verkauf seiner Schlafsysteme darüber hinaus durch den hohen Informationsstand von Mitarbeitern, die von dem Unternehmen selbst regelmäßig und intensiv geschult werden. Aus diesem Grund werden Metzeler Matratzen auch nicht über den Online Handel vertrieben, sondern ausschließlich über Möbelgeschäfte und den Bettenfachhandel.

