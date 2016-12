HÖRGERÄTE AUMANN - Präzise Beratung dank neuester Technik: Neues Analysesystem verhilft Kunden zum optimalen Hörgerät

Das Analysesystem erfasst eine Woche lang alle Hintergrundgeräusche der Hörumgebung des Kunden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122641 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Hörgeräte Aumann/Grafik: Hörgeräte Aumann" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Das Hörumgebungsanalysesystem hält seit diesem Sommer erfolgreich Einzug in den Alltag aller HÖRGERÄTE AUMANN-Filialen. Ab sofort bekommen Kunden vor der eigentlichen Beratung eine Woche lang diese völlig neue, innovative Form der Beratung. Sie analysiert und erfasst die unterschiedlichen Hörumgebungen im Alltag und wertet sie anschließend aus. "Endlich können wir unseren Kunden mit höchster Präzision sofort die richtige Hörtechnik anbieten", freut sich Ulrich Aumann, Hörakustiker-Meister und Inhaber von HÖRGERÄTE AUMANN. "Die Zeit des Herumprobierens mit verschiedenen Hörgeräten ist somit endlich Geschichte. Selbstverständlich bekommen unsere Kunden vor der letztlichen Entscheidung nach der Analyse und Auswertung der Daten die Möglichkeit, das gewählte Hörgerät in der gewohnten Umgebung live zu erleben." Das ermöglicht HÖRGERÄTE AUMANN ab sofort eine absolut neutrale Kundenberatung, wie Ulrich Aumann weiter erklärt. "Durch die zuvor durchgeführte, präzise Analyse der tatsächlichen Hörumgebung bieten wir unseren Kunden nur die Hörtechnik an, die er auch wirklich braucht."

HÖRGERÄTE AUMANN macht es sich seit mehr als 60 Jahren im Dienste seiner Kunden zur Aufgabe, für sie verloren geglaubte oder nur gedämpft wahrnehmbare Klänge mit ausgefeilter Technik wieder bestmöglich hörbar zu machen. Das Leistungsangebot des Familienunternehmens umfasst neben Hausbesuchen und individuellem Gehörschutz auch Produkte für Tinnitus-Patienten und kostenfreie Hörtests sowie Reparaturen und individuelle Schalenfertigung im hauseigenen Labor. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.hoergeraete-aumann.de.

HÖRGERÄTE AUMANN ist Ihr kompetenter Partner für besseres Hören in und um Düsseldorf. Seit über 60 Jahren engagieren wir uns für Menschen mit Hörfehlern und tragen somit entscheidend zu einer Steigerung der Lebensqualität bei. Vom kostenlosen Hörtest bis hin zu aufwendigen Analysen in unseren Hightech-Anpassräumen, vom klassischen Hörsystem HdO (Hinter-dem-Ohr) bis hin zu hochmodernen "unsichtbaren" Hörsystemen im Gehörgang - als auch umfangreichem Zubehör - in unseren Fachgeschäften finden Sie alles rund um gutes Hören.

