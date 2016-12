Menstruation - in der Regel ein Tabu

Nur jede fünfte Frau in Deutschland hat jemals mit ihrem Partner über ihre Regel gesprochen. (Bildquelle: SCA) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122637 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SCA GmbH" Bild-Infos Download

Ismaning (ots) - Die Menstruation stellt selbst in einem aufgeklärten Land wie Deutschland immer noch ein gesellschaftliches Tabu dar - das zeigt der kürzlich erschienene Hygiene Matters Report des Hygienespezialisten SCA (Tempo, Zewa, TENA, Tork). Die deutschen Ergebnisse der internationalen, repräsentativen Umfrage zeigen, dass die Regelblutung Frauen auch hierzulande in vielen Bereichen in ihren gesellschaftlichen Aktivitäten beeinträchtigt.

Darüber spricht man nicht - Tabuthema Menstruation

Die Menstruation ist für 18 Prozent der Frauen in Deutschland ein Tabuthema, über das sie niemals sprechen. Wenn überhaupt, dann findet ein Gespräch am häufigsten zwischen Mutter und Tochter (60 Prozent) oder mit einer Freundin (52 Prozent) statt. Knapp jede fünfte Frau (19 Prozent) hat schon einmal mit ihrem Partner über ihre Regel gesprochen. Väter spielen mit 3 Prozent als Gesprächspartner kaum eine Rolle.

Allein auf der Couch - Menstruation als Hemmnis für soziale Interaktionen und Sport

Auch, wenn es kaum jemand bemerkt: Über die Hälfte aller Frauen (52 Prozent) fühlt sich während der Menstruation in sozialen Situationen unwohl. Und auch beim Sport wird kürzergetreten. Jede vierte Frau (24 Prozent) hält sich während ihrer Regelblutung für sportlich weniger leistungsfähig, jede fünfte Frau (19 Prozent) vermeidet Sport sogar komplett. Diese Einschränkungen beginnen bereits im Schulalter. 45 Prozent der Befragten empfanden die Menstruation während der Schulzeit als hinderlich, um ein volles und aktives Leben zu führen.

Die Skala der Peinlichkeit - Tampons, Kondome, Anti-Pilzprodukte

Während der Einkauf von Toilettenpapier für jeden Zehnten (10 Prozent) "peinlich" ist, empfindet es jede fünfte Frau (22 Prozent) und jeder dritte Mann (30 Prozent) als unangenehm, Binden oder Tampons zu kaufen. Kondome auf dem Kassenband sind für 44 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer heikel. Auf der Schamskala ganz vorne liegt der Kauf von Anti-Pilzprodukten. Er ist 51 Prozent der Frauen unangenehm, aber lediglich 36 Prozent der Männer. Ähnlich sieht es beim Einkauf von Inkontinenzprodukten für Frauen aus (Frauen: 52 Prozent, Männer: 38 Prozent). Geht es dagegen um Inkontinenzprodukte für Männer, sind die Männer mit 48 Prozent befangener als die Frauen (43 Prozent).

