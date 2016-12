Alle Jahre wieder - Weihnachten als Hygiene-Herausforderung

40 Prozent der Deutschen vermeiden den Gang auf öffentliche Toiletten, da sie hier die größten Hygiene-Risiken sehen (74 Prozent). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122637 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SCA GmbH" Bild-Infos Download

Ismaning (ots) - Typische Hygiene-Sorgen rund um Weihnachtsshopping, Glühwein-Genuss, öffentliche Verkehrsmittel und das Geld im Portemonnaie

Zu Weihnachten wünsche ich mir: Gesundheit. Wenn es draußen kalt und unfreundlich ist, steht ein hygienisches Umfeld bei vielen ganz oben auf dem (Wunsch-)Zettel. Der kürzlich erschienene Hygiene Matters Report des schwedischen Hygienespezialisten SCA zeigt, wann und wo das Thema Hygiene die Menschen in Deutschland beschäftigt - und welche Auswirkungen das auf das tägliche Leben in der Weihnachtszeit haben kann. Einige typische Herausforderungen im Überblick.

Öffentliche Verkehrsmittel - Nächster Halt: Ansteckungsgefahr

Verstopfte Straßen, keine Parkplätze und ein, zwei Gläser Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt - nicht nur zur Weihnachtszeit sind öffentliche Verkehrsmittel eine Alternative zum eigenen Auto. Aber nicht jeder kann die Fahrt entspannt genießen:

- Die Keime der anderen: Laut Hygiene Matters Report empfinden 48 Prozent der Deutschen den ÖPNV als erhöhtes Hygienerisiko. 35 Prozent denken während der Fahrt ständig oder oft über Hygienerisiken nach.

- Es wimmelt von Lebensformen: In den öffentlichen Verkehrsmitteln fühlen sich tausende verschiedene Lebensformen heimisch, von Viren und Bakterien über Pilze bis hin zu Insekten. Die meisten davon sind allerdings harmlos.

Münzen, Scheine, Keime - das Problem liegt auf der Hand

Geld kommt rum - im Durchschnitt hatten es bereits hunderte von anderen Personen in der Hand, bevor es im eigenen Portemonnaie landet. Das Problem: Die Hände sind der Hauptverbreitungsweg von Keimen, sodass das Geld eine hohe Keimbelastung aufweisen kann. Entsprechend hoch ist die Sensitivität beim Bezahlen: 29 Prozent der Befragten denken während des Einkaufs über Hygienerisiken nach.

Öffentliche Waschräume - Muss nicht sein, außer es muss sein

Irgendwann nach dem zweiten Glühwein oder Punsch stellt sich die alles entscheidende Frage: Schaffe ich es noch bis nach Hause? Oder ist der Gang auf eine öffentliche Toilette angesagt? Der nämlich ist für viele eine kleine Überwindung:

- Vermeidungsstrategie: 74 Prozent der Deutschen glauben, dass sie auf öffentlichen Toiletten einem hohen Hygienerisiko ausgesetzt sind. Daher vermeiden 40 Prozent den Gang auf öffentliche Toiletten. Immerhin noch 13 Prozent sehen dieses Risiko auch in Restaurants.

Die Toilette meines Freundes - den Besuch würd' ich mir lieber schenken

Weihnachtszeit ist Besuchszeit. 36 Prozent der Befragten denken laut Hygiene Matters allerdings auch bei einem Besuch bei Freunden über Hygienerisiken nach. 3 Prozent verzichten aus Vorsicht sogar darauf, bei anderen Leuten zu essen. Überraschenderweise sind Männer diesbezüglich mit 4 Prozent sensibler als Frauen (2 Prozent).

