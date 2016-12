MegaChips vereinbart Partnerschaft mit Intercomp als Herstellerrepräsentant in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und den Benelux-Ländern

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Europäische Kunden werden von Halbleitern profitieren, die die nächste Welle der digitalen Revolution mitgestalten

MegaChips (http://www.megachips.com/index.htm), ein globales Halbleiterunternehmen mit Schwerpunkt auf ASICs und anwendungsspezifische Standardprodukte (Application Specific Standard Products/ASSPs), hat mit Intercomp (http://www.intercomp-de.com/), einem führenden System Solutions & Semiconductor Repräsentanten in Mitteleuropa, einen Vertretungsvertrag zum Vertrieb seiner Produkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und den Benelux-Ländern unterzeichnet. Kunden in ganz Europa werden von Halbleiterprodukten profitieren, die die nächste Welle der digitalen Revolution beeinflussen und entscheidenden Mehrwert für Unternehmen und Konsumenten in den Bereichen Internet der Dinge, Display, Enterprise und mobile Geräte auf der ganzen Welt bieten.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161115/439906LOGO

"MegaChips genießt einen ausgezeichneten Ruf als führendes Halbleiterunternehmen und wir bei Intercomp freuen uns, den Kunden in Europa die Produkte des Unternehmens anbieten zu können", sagte Jens Becker, Geschäftsführer und Business Development Manager bei Intercomp. "Es besteht eine hohe Nachfrage nach hochleistungsfähigen, stromsparenden Halbleitern, die unsere Lebenswelt transformieren können, und unsere Partnerschaft mit MegaChips wird dazu beitragen, diese Nachfrage zu erfüllen."

Intercomp vertreibt alle MegaChips-Produkte, einschließlich der integrierten Schaltkreise (Integrated Circuits/ICs) und System-on-Chips (SoCs), die für die Weiterentwicklung der anwendungsspezifischen Standardprodukte (ASSPs) von essentieller Bedeutung sind.

"Intercomp ist eine etablierte, effektive Halbleiter-Vertriebsorganisation auf dem Markt Mitteleuropa", sagte Hamid Mohammadi, Vice President für Vertrieb bei MegaChips. "Wir sind äußerst zufrieden, mit diesem hochkompetenten und ergebnisorientierten Team zusammenzuarbeiten."

Über Intercomp

Das im Jahr 1992 gegründete Unternehmen Intercomp ist als der führende "System Solutions & Semiconductor Sales Representative" in Mitteleuropa, Italien und den Beneluxländern erfolgreich tätig. Von Beginn an gehörte es zum unternehmerischen Selbstverständnis von Intercomp, die Spitzenposition als effektivste Vertriebsorganisation im lokalen Halbleitermarkt zu erreichen. Das Unternehmen hat ein tiefgehendes Verständnis dafür, sowohl die Zielsetzung der vertretenen Hersteller, als auch die Interessen und den Bedarf der Kunden in Einklang zu bringen, um für alle Beteiligten den optimalen Erfolg zu erreichen.

Intercomp agiert als das Bindeglied zwischen Kunden und Hersteller-Ressourcen und baut auf aktive Weise die symbiotische Verbindung zwischen allen Akteuren auf. Intercomp hat ein starkes Netzwerk und wertvolle Kundenbeziehungen etabliert und verfügt über ausgeprägte Marktkenntnisse in Mitteleuropa. Das hochkompetente und ergebnisorientierte Team aus Vertriebsingenieuren ist in der Kombination mit den besten Technologien und Produkten eine bewährte Garantie für den Erfolg.

Über die MegaChips Technology America Corporation ("MegaChips America")

MegaChips America ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MegaChips Corporation mit Unternehmenssitz in Osaka, Japan. Als eines der wichtigsten Halbleiterunternehmen stellt MegaChips integrierte Schaltkreise (ICs) und System-on-Chips (SoCs) bereit, die für die Weiterentwicklung der anwendungsspezifischen Standardprodukte (ASSPs) von entscheidender Bedeutung sind. MegaChips stützt sich auf jahrzehntelange technologische Erfahrung in der Spitzenklasse, Partnerschaften und Übernahmen und beeinflusst die nächste Welle der digitalen Revolution. Mit Innovationen in den Bereichen Internet der Dinge, Displays, Mobilität und Wearable-Geräten schafft MegaChips für Unternehmen und Konsumenten auf dem globalen Markt wesentlichen Mehrwert. Das Unternehmen setzt seine herausragende technologische Kompetenz und sein Know-how ein, um dazu beizutragen, dass die Lebensqualität der Menschen gesünder, sicherer und erfüllender wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter der Telefonnummer 408-570-0555 oder besuchen Sie http://www.megachips.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: MegaChips America, übermittelt durch news aktuell