L'Eden by Perrier-Jouët bringt die Wunder der Natur zur DesignMiami/ 2016

Miami (ots/PRNewswire) - Vom 29. November bis zum 1. Dezember bringt L'Eden by Perrier-Jouët mit einem brandneuen immersiven Erlebnis einen Sinn für Wunder nach Miami. In einer einzigartigen Hommage an Natur und Design transportiert L'Eden by Perrier-Jouët Gäste in eine ausschweifende Welt der sinnlichen Freuden in wilder Schönheit. Die historische Kulisse des Casa Claridge's im Faena District wurde in den angesagtesten Ort der Design-Messe DesignMiami/ 2016 verwandelt, in der die einzigartige Geschichte von Perrier-Jouët zum Leben erweckt wird.

Art Director Simon Hammerstein lädt Gäste dazu ein, eine eigenwillige Mischung aus Szenographie, Bühnenaufführungen und sinnlichen Erlebnissen zu erkunden. Unvergessliche Charaktere wie Adèle Jouët, Pierre Perrier und Art-Nouveau-Pionier Emile Gallé lassen Gäste in eine verführerische Welt der Liebe und Kunst eintauchen, geschmückt von der Schönheit der Natur. Eine Bibliothek aus dem 19. Jahrhundert trägt den Duft von Birnen und Zitrusfrüchten, ein delikater Ankleideraum für Damen betört durch üppige Noten von Orchideen und Magnolien, während sich eine spektakuläre Dinnertafel in ein Dekor von Weinranken und Heckenkirschen einfügt.

Simon, der Inhaber und Gründer von "The Box" - einem Ort, der Gäste dazu anregt, die Wirklichkeit zu vergessen und sie selbst zu sein - ist die ideale Person, um diesen fantastischen Spielort zu kreieren, der das einzigartige Vermächtnis von Perrier-Jouët mit der Spritzigkeit der internationalen Design-Messe von Miami verbindet. Gäste werden mit einer einzigartigen Kombination aus riech- und fühlbaren Sinneseindrücken und einer stimmungsgeladenen Inszenierung verführt, in der die Liebesgeschichte erzählt wird, die die Gründer des Maison zusammengeführt hat, und die die Kunst der Champagnerherstellung als eine unvergängliche Huldigung der Natur zelebriert.

Doch L'Eden by Perrier-Jouët ist mehr als nur ein Abendverantaltungsort. Hier werden Tag und Nacht Gäste in einem lebhaften Forum für Konversation und gemeinsame Erlebnisse willkommen geheißen. Neben denkwürdigen Partys findet hier ein üppiges Programm an Konferenzen, Verköstigungen, Vorträgen und Festessen statt, das zum stylischen Dynamismus von Miami passt. Hier wird außerdem die neue künstlerische Partnerschaft mit dem in San Francisco wohnhaften Künstler Andrew Kudless präsentiert, der seine neuen, von Natur, Art Nouveau und der Champagnerherstellung inspirierten Arbeiten zur Schau stellt.

Die offizielle Eröffnung am 29. November lockte Prominente und VIPs zu einem glitzernden Gala-Event. Sarah Jessica Parker, Katie Holmes, Lady Victoria Hervey, Sasha Lane und Gäste erfreuten sich an der einzigartigen festlichen Atmosphäre. L'Eden by Perrier-Jouët bringt die Magie der Natur zur DesignMiami/ durchgehend bis zum 1. Dezember.

