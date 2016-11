PathPartner Technology gibt Einführung eines Machine-Vision-Kameramoduls bekannt

Fremont, Kalifornien und Bangalore (ots/PRNewswire) - PathPartner's Machine Vision USB 3.0 Kameramodule (Farbe: PPMVR-AP-1 und Monochrom: PPMVM-AP-1) bauen auf dem AR0134 1/3-Zoll 1,2Mp CMOS digitalen Bildsensor mit On Semi Global Shutter auf. Die Module sind für die Nutzung bei schwachen Lichtverhältnissen gedacht und verfügen über Global Shutter für die akkurate Aufnahme von bewegten Szenen. Die Kamera ist mit "PPMV Player" ausgestattet, einem mit UVC kompatiblen Hostprogramm, dass auf dem Betriebssystem Windows läuft und mit jeder DirectShow-Anwendungssoftware funktioniert. Das Kameramodul unterstützt eine Reihe von Auflösungen und Bildraten für verschiedene Anwendungen:

- VGA (640x480) - 30, 60 & 90 fps - 720p (1280x720) - 30 & 60 fps - 1,2MP (1280x960) - 45 & 54 fps

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131202/657771 )

Ramkishor Korada, Mitbegründer und weltweiter Leiter für Verkauf & Marketing bei PathPartner, erklärte: "Dieses jüngste Kameramodul von PathPartner ist mit manueller Belichtungssteuerung und dem Betriebsmodus Hardware-Trigger ausgestattet und nimmt Standbilder und Videos mit einer maximalen Auflösung von 1,2 MP und mit einer Bildfrequenz von 54 fps auf, wodurch es zu einer geeigneten Wahl für alle Branchen wird, die automatische Prozesse wie Scannen, Identifizieren und Zählen nutzen wie beispielsweise in der Verpackung, Medizin, Halbleiterherstellung".

Als führender Lösungsanbieter von Embedded Vision bietet PathPartner eine Reihe von Kameramodulen für verschiedene Anwendungen. Zusätzlich zum Machine-Vision-Kameramodul bieten sie ein 8 MP HD USB 3.0 Kameramodul basierend auf dem OV8825 CMOS Bildsensor und einem 5 MP HD USB 3.0 Kameramodul, dass auf einem OV5640 CMOS Bildsensor beruht. Beide sind vollständig kompatibel mit den Standards USB3 Vision, USB Video Class (UVC) und USB Audio Class (UAC).

PathPartner bietet auch maßgeschneiderte Module. Kunden können sich für Anfragen mit sales.usa@pathpartnertech.com für Nordamerika und sales.japan@pathpartnertech.com für Japan oder mit sales@pathpartnertech.com für alle anderen Anfragen in Verbindung setzen. Die Kameramodule können auch über die Website erworben werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Website (http://www.pathpartnertech.com).

Informationen zu PathPartner Technology

PathPartner wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangalore und verfügt über eine Offshore-Forschungseinrichtung mit Sitz in Kalifornien (USA). PathPartner bietet Design-, Entwicklungs- und Integrationsdienstleistungen im Bereich Embedded-Technologie, um komplexe Herausforderungen für Kunden weltweit zu lösen. Lizenzierbare Multimedia-Softwareprodukte und proprietäres geistiges Eigentum für Vision- und Konnektivitätsanwendungen zur Ausführung von intelligenten Systemen wie autonome Fahrzeuge, Action-Kameras, tragbare Geräte, Smartphones etc. sind unsere Stärke.

PathPartner hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Multimediaerfahrung der nächsten Generation durch technologiebasierte Ausführung und qualitative Ausführung für führende Unternehmen aus allen Branchen wie Automobil, Halbleiter, Rundfunk, Gesundheitswesen, Kameras und Überwachung zu schaffen.

