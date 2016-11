1 weiterer Medieninhalt

Freiburg / Bamberg / Winzigen (ots) - Jeder zweite Autofahrer fühlt sich durch die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge oder durch Reflexe von Leuchtsignalen beeinträchtigt. Gerade die dunkle Jahreszeit macht den Fahrern dabei zu schaffen, denn glänzender Asphalt und Nässe auf der Windschutzscheibe reflektieren Lichter in der Dämmerung und nachts besonders stark und erfordern ein Höchstmaß an Konzentration. Die Folgen sind Unsicherheit, Stress, Ermüdung - und eine wachsende Zahl von Unfällen.

Eine deutliche Erleichterung versprechen die von Rupp + Hubrach speziell für den Straßenverkehr entwickelte Brillengläser, die auch Essilor und Nika nutzen. Mit der EyeDrive®-Technology reduzieren sie Reflexionen im Vergleich zu unentspiegelten Kunststoffgläsern um bis zu 90 %. Mehr noch: EyeDrive®-Brillengläser mit Surround View von Rupp + Hubrach bieten extra breite Blickfelder und unterstützen brillentragende Autofahrer damit in besonders stressigen Situationen wie bei Überholmanövern oder beim Einparken in enge Lücken. Das optimierte Glasdesign macht geringere Kopfbewegungen notwendig, eine individuell berechnete Glasoberfläche ermöglicht scharfes Sehen in jedem Blickwinkel. Brillenträger mit Gleitsichtgläsern profitieren zudem von einem passend zur Fassungsgröße gestalteten Fernbereich, der brillantes Sehen in die Ferne bis weit in den Randbereich des Brillenglases gewährleistet.

Das neue Glasdesign sorgt jedoch nicht nur für entspannteres Fahren in nasskalten Herbstnächten: Dank einer verbesserten Kontrast- und Farbwahrnehmung eignen sich die Brillengläser das ganze Jahr für den täglichen Einsatz im Straßenverkehr. Dabei sorgt die selbsttönende Ausstattung "Transitions" der Brillengläser von Essilor (Essilor streetlife), Rupp + Hubrach (EyeDrive) und NIKA (NIKAdrive) für weniger Blendung bei Sonneneinstrahlung. Wer sicherer sehen und fahren möchte, lässt sich noch vor Beginn der extremen Wetterlagen von seinem Augenoptiker individuell beraten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Essilor-Gruppe, übermittelt durch news aktuell