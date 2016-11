TPG Specialty Lending Europe schließt ersten europäischen Direktkreditfonds ab

London (ots/PRNewswire) - TPG Specialty Lending Europe ("TSLE"), die europäische Investmentplattform für Spezialkreditgeschäfte der TSSP, gab heute den Abschluss ihres ersten europäischen Direktkreditfonds TPG Specialty Lending Europe I ("TSLE I") bekannt. Die insgesamt verfügbare Kaufkraft von TSLE beträgt mit bestehenden und erwarteten künftigen Finanzierungsverpflichtungen rund 1,4 Mrd. EUR (einschließlich einer Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 812 Mio. EUR). TSLE begründet europäische Mittelstandsanleihen und kann durch den Zugang zu einem umfangreichen, angrenzenden Finanzierungsinstrument für größere Abschlüsse ein breites Spektrum an Debt-Tickets von rund 30 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR garantieren und halten.

TSLE konzentriert sich auf die Bereitstellung von flexiblen, uneingeschränkten Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in ganz Europa. Der Fonds kann in eine Reihe von Produkten einschließlich erstrangig besicherten Unitranche- oder Wachstums-Fremdfinanzierungen, nachrangigen Schuldverschreibungen und Asset-basierten Darlehensfazilitäten investieren. TSLE hat seit Gründung über 600 Mio. EUR an Verpflichtungen übernommen.

Informationen zu TSLE

TSLE ist die europäische Investmentplattform für Spezialkreditgeschäfte von TSSP, der globalen Kreditplattform of TPG. Die im Jahre 2009 von Chief Investment Officer Alan Waxman mitbegründete TSSP verwaltet ein Vermögen von rund 19 Mrd. $. TSSP hat eine langfristig orientierte, hochflexible Kapitalbasis, die es erlaubt, übergreifend über Branchen, Geografien, Kapitalstrukturen und Assetklassen hinweg zu investieren. TSSP beschäftigt sich typischerweise mit in Hinblick auf Ursprung, Analyse und Ausführung komplexen Investitionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com/platforms/tssp.

Pressekontakt:

Original-Content von: TPG Specialty Lending Europe, übermittelt durch news aktuell