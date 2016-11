Aptuit ernennt Peter Gray zum Vorsitzenden der Holdings, LLC

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Aptuit gab heute bekannt, dass Peter Gray zum Vorsitzenden des Vorstands von Aptuit ernannt wurde.

Herr Gray wird die Rolle des Vorsitzenden übernehmen, wobei er seit März 2015 als nicht-exekutives Mitglied tätig war.

Herr Gray erklärte: "Ich fühle mich geehrt, die Rolle des Vorsitzenden zu übernehmen. Ich freue mich darauf, mit unseren anderen Vorstandsmitgliedern, unserem CEO Jonathan Goldman und unseren angesehenen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Aptuit verfügt über ein exzellentes Ansehen als eine einzigartige hochqualitative Partnerforschungsorganisation. Ich freue mich darauf, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen, während diese Kernprinzipien aufrechterhalten werden".

Peter ist seit März 2015 als nicht-exekutives Mitglied für Aptuit tätig. Darüber hinaus ist er der Vorsitzende von UDG Healthcare und ein Mitglied des Vorstands von Jazz Pharmaceuticals und Tekro. Vorher war er der stellvertretende Vorsitzende und CEO von ICON Clinical Research, einem weltweiten Anbieter von ausgelagerten Entwicklungsdienstleistungen für die Pharmaindustrie.

Dr. Jonathan Goldman, CEO bei Aptuit, kommentierte: "Ich freue mich, dass Peter die Rolle des Vorsitzenden bei Aptuit übernehmen wird. Er bringt ausgesprochen umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Management und Kundenerfahrung mit zur Branche der Auftragsforschungsinstitute, die den Wachstumsplänen des Unternehmens sehr zuträglich sein werden".

Jonathan fügte hinzu: "Aptuit ist das einzige Partnerforschungsinstitut, dass durchgängig vollständig integrierte Entdeckungen sowie GMP- (API und Medizinprodukte) und GLP-Entwicklung buchstäblich unter einem Dach anbietet".

Informationen zu Aptuit

Aptuit, LLC verfügt über die vollständigste Angebotspalette an Dienstleistungen für die Arzneimittelentdeckung in der frühen bis mittleren Phasen der Arzneimittelentwicklung der pharmazeutischen Industrie. Dazu gehören unter anderem Design und Entdeckung von Arzneimitteln, API-Entwicklung und -Herstellung, Feststoffchemie, CMC und präklinische Programme sowie GLP/GMP-Programme, die die IND-Klassifizierung ermöglichen. Unsere Niederlassungen in Großbritannien, Italien und in der Schweiz bieten vollständig integrierte Dienstleistungen rund um die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimittellösungen an.

Aptuit Holdings, LLC arbeitet mit Welsh, Carson, Anderson & Stowe, einem der weltweit führenden Private-Equity-Investoren, zusammen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.aptuit.com

