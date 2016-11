"WOMEN: New Portraits" von Annie Leibovitz kommt im Januar nach Zürich

Zurich (ots/PRNewswire) - Am 28. Januar 2017 wird die Ausstellung neuer Fotografien, die im Auftrag von UBS entstanden sind, im ewz-Unterwerk Selnau ihre Pforten dem Publikum öffnen. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos.

"WOMEN: New Portraits", eine Ausstellung mit den jüngsten Auftragsfotografien der berühmten Fotografin Annie Leibovitz, wird ab 28. Januar 2017 im ewz-Unterwerk Selnau in Zürich zu sehen sein. Die Wanderausstellung gastiert weltweit in 10 Städten.

Die neuen Arbeiten der Künstlerin sind eine Fortsetzung eines Projekts, das vor über 15 Jahren mit ihrer beliebten und 1999 veröffentlichten Fotoserie "Women" begann. Das ursprüngliche Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Susan Sontag, die es als "ein noch in Arbeit befindliches, unvollendetes Werk" bezeichnete. "WOMEN: New Portraits" zeigt die veränderte Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Die Werkreihe wird während der gesamten Dauer dieser Wanderausstellung weiterentwickelt.

Die neuen Porträts präsentieren Frauen, die sich durch herausragende Leistungen auszeichnen, darunter Künstlerinnen, Musikerinnen, CEOs, Politikerinnen, Autorinnen und Philanthropinnen. Neben diesen Fotografien zeigt die Ausstellung auch Auszüge aus der ursprünglichen Fotoreihe und weitere seit damals entstandene und bisher unveröffentlichte Bilder.

Annie Leibovitz schildert: "Als ich UBS hinsichtlich einer Fortsetzung des Projekts ?WOMEN? anfragte, zögerten meine Ansprechpartner nicht. UBS sagte "das machen wir" und leistet seitdem in jeder Hinsicht Ausserordentliches. Es ist ein so grosses und facettenreiches Unterfangen und fühlt sich für mich an, als ob man mich bitten würde hinauszugehen und den Ozean zu fotografieren."

Sergio P. Ermotti, Group Chief Executive Officer von UBS, sagte: "Die Zusammenarbeit mit Annie Leibovitz im Rahmen dieses globalen Projekts, das ausserordentliche Frauen würdigt, war ein grosser Erfolg. Wir haben von Kunden und Besuchern, die die Ausstellung unter anderem in London, Mexiko, Mailand, Hongkong und New York gesehen haben, überwältigend positive Resonanz erhalten. Ich freue mich besonders, dass die Ausstellung nun bei uns in Zürich gastiert und hoffe, dass auch hier sich möglichst viele Menschen von der Ausstellung und dem öffentlichen Begleitprogramm inspirieren lassen."

WOMEN: New Portraits Annie Leibovitz

http://www.ubs.com/annieleibovitz

ewz-Unterwerk Selnau Selnaustrasse 25 CH-8001 Zurich 28. Januar - 19. Februar 2017 Montag - Mittwoch, 10.00 - 18.00 Uhr Donnerstag, 10.00 - 20.00 Uhr Freitag, Samstag & Sonntag, 10.00 - 18.00 Uhr Eintritt frei

