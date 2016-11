Hamburg (ots) - WOLF, das Männermagazin fürs Wesentliche, ist dem Mann und seinen Ansprüchen im Jahr 2016 auf den Grund gegangen: Wer ist der neue Mann - was wünscht er sich, was treibt ihn an und was wird von ihm erwartet? Laut einer repräsentativen Umfrage von YouGov Deutschland* für WOLF (Ausgabe #1, ab heute im Handel) empfinden 68 Prozent aller Männer den temporeichen Lebensstil der heutigen Zeit als anstrengend und wünschen sich mehr Entschleunigung. Außerdem sagen 71 Prozent der befragten Männer, dass die Erwartungen an sie in den letzten Jahren gestiegen sind - man müsse gut sein im Job, als Partner, Vater und als Freund.

Nur kurz die Nachricht lesen, schnell den Stand beim Fußball prüfen, noch mal eben die Mails checken. Für viele ist der Griff zum Smartphone fast schon ein Reflex: morgens nach dem Aufwachen, abends vor dem Einschlafen und regelmäßig zwischendurch sowieso. Jeder ist heutzutage immer und überall erreichbar. Aber ist das eigentlich das, was Mann will? Denn immerhin wünschen sich 54 Prozent der befragten Männer, auch mal "offline" zu sein. 68 Prozent der Männer wollen sogar mehr Zeit für sich. Aber wie die Balance zwischen Arbeit, Familie und "Zeit für sich" finden? Jeder zweite Mann (51 Prozent) sagt, dass es ihm an geeigneten Vorbildern dafür fehle.

Wie holt man sich sein Leben zurück? Diese Frage stellt WOLF, das neue Männermagazin aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM). Die Titelgeschichte der ersten Ausgabe "Was wirklich zählt" befasst sich genau mit diesen Themen: "Offline sein, Freunde treffen, Sinn finden - und wieder frei sein". WOLF erscheint als Spezial von FLOW, einer Lizenzmarke von Sanoma Media Netherlands BV, und ist ab dem 29. November für 8,50 Euro im Handel erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.wolf-mag.de.

*Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 30.09. und dem 03.10.2016 nahmen 2.066 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+).

