Düsseldorf sucht das "Tierische Dreamteam": Casting im Rahmen der Messe "Faszination Heimtierwelt"

Düsseldorf (ots) - Am 10. und 11.06.2017 findet auf dem Areal Böhler in Meerbusch erstmals die Messe "Faszination Heimtierwelt" statt. Im Rahmen eines umfangreichen Programms können sich Heimtierhalter rund ums Tier informieren, Messeangebote entdecken - und an einem tierischen Casting teilnehmen.

Ganz Düsseldorf und die Region suchen nun das "Tierische Dreamteam". Ab sofort können sich Heimtierhalter gemeinsam mit ihren Tieren bewerben, um ihre besonderen Fähigkeiten und das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch unter Beweis zu stellen und zu guter Letzt den Titel des "Tierischen Dreamteams" der zookauf-Gruppe, powered by Dr. Clauder's zu gewinnen.

Im Rahmen des Castings präsentieren sich talentierte Mensch-Hund-Teams am Messesamstag einer Jury, die Birgit Zelter-Dähnrich, Vorstand egesa-zookauf eG, Wolfgang Steffens, Doglive Multitalent 2016, sowie Dirk Lenzen, Filmtiertrainer der Hundeschule Animalstar, bilden.

Interessierte Zwei- und Vierbeiner können sich bis zum 17. Mai 2017 für den Vorentscheid unter www.faszination-heimtierwelt.de bewerben und sich mit etwas Glück einen der begehrten Plätze für das Messe-Casting sichern. Eine Jury entscheidet in der Vorrunde, welche Beiträge sich für das Finale qualifizieren. "Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns auf viele kreative Bewerbungen", so die Projektleiterin der Faszination Heimtierwelt Johanna Krapp. "Zwei- und Vierbeiner können bei uns zeigen, was in ihnen steckt und am Ende sogar den Titel des Tierischen Dreamteams mit nach Hause nehmen." Während des Castings müssen die Teams einen kurzen Übungs-Parcours absolvieren. Die Gewinner können sich auf tolle Preise freuen.

Die "Faszination Heimtierwelt" öffnet am 10. und 11. Juni 2017 in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf ihre Tore.

Pressekontakt:

Original-Content von: takefive-media GmbH, übermittelt durch news aktuell