Globili-App übersetzt Schilder und Menüs in Disney World Themenparks; unterstützt mehr als 100 Sprachen

Milford, Ohio (ots/PRNewswire) - Kostenlose Smartphone-App nutzt Standortdaten und zeigt nahegelegene Beschilderung und Menüs in der Sprache des Nutzers an

Globili, kostenlose Smartphone-App und mehrsprachiger, mobiler Kommunikationsservice zur Übersetzung von Schildern und Menüs in den vier Disney World Themenparks in über 100 Sprachen, ist ab Mittwoch, den 23. November 2016, erhältlich.

Eingeführt anlässlich der in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio ausgetragenen World Choir Games 2012, hat Globili sich inzwischen sowohl für Nutzer als auch Event-Vermarkter und Veranstaltungsorte zu einem wichtigen Tool entwickelt.

Während seiner Zeit als ehemaliger Geschäftsführer des bekannten Fountain Square in Cincinnati stellte Globili Mitbegründer Bill Donabedian fest, dass viele nicht-englischsprachigen Gäste Schwierigkeiten hatten, Schilder zu lesen. Die Idee für Globili war geboren: die Kombination der GPS-Daten eines Schildes mit übersetzten Inhalten.

"Internationale Touristen sind ein wichtiger Bestandteil des Besucherprofils von Disney World", so Donabedian. "Das Globili-Modell ist ein Zusatzservice, der nahtlos an die Themenpark-Erfahrung anknüpft."

Nutzer können die kostenlose App vom iTunes App Store oder vom Play Store von Google herunterladen. Beim Spazieren durch die Parks werden Nutzern ihr Standort sowie nahegelegene Schilder angezeigt; daraufhin können sie auf das Bild eines Schildes klicken und es anschließend in der bevorzugten Sprache lesen.

Für einen kontinuierlichen Ausbau des Services benötigt Globili das Feedback und die Mitwirkung seiner Nutzer.

"Für Einzelpersonen, Unternehmen und Communities ist es sehr einfach, Schilder und Menüs beizutragen", sagt Donabedian. "Ich denke, es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis jedes Schild und Menü problemlos übersetzt werden kann, um damit eine neue, bessere Besuchererfahrung an Veranstaltungsorten weltweit zu schaffen."

Über Globili

Globili LLC ist ein in Milford, Ohio/USA, ansässiges Softwareunternehmen. Mit der Unterstützung von Smart-Geräten wandelt die patentierte Technologie von Globili statische Inhalte, wie beispielsweise Schilder und Menüs, in dynamische Inhalte um, die in mehr als 100 Sprachen angezeigt werden können. Besuchen Sie www.globili.com für weitere Informationen.

