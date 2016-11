Chinesische Zhejiang Narada Boutique Hotels stellt mit Pagoda Hotels neue Marke vor

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 11. November 2016 hat Zhejiang Narada Boutique Hotels Co., Ltd. (das "Unternehmen"), im Rahmen der 2. China (Shanghai) Hotel Franchise Expo seine neue Marke Pagoda Hotels zusammen mit Modellkonzeptzimmern der Marke präsentiert.

Pagoda Hotels auf Erfolgskurs als Anbieter von Spitzenleistungen auf dem chinesischen Mittelklasse-Verbrauchermarkt

Die Marke Pagoda gibt es seit 1922. Sie ist Spiegelbild der Geschichte und Kultur ihres Herkunftsort Perth (Australien) und die zweitgrößte Marke im Portfolio des Unternehmens. Sie ist positioniert als Oberklasse-Boutiquehotelmarke mit limitierten Leistungen und ergänzt die bisherige Mittelklasse-Hotelmarke Narada Boutique Hotel des Konzerns. Die Lancierung von Pagoda Hotels ist ein Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, bei Produktdesign und Innovation im chinesischen Mittel- und Oberklassesegment der Boutiquehotels den Markt anzuführen.

Firmengründer und Chairman Wu Qiyuan sagte: "Die großen Namen im chinesischen Hotelleistungssektor sind dafür verantwortlich, sich der Welt gegenüber zu öffnen. Die Rückkehr der Marke Pagoda Hotels ist ein Stützpfeiler für die Entwicklung des Unternehmens im Oberklassesegment der Boutiquehotels. Sie wird das Wachstum des Unternehmens vorantreiben, da die chinesische Mittelklasse wächst und sich rasch zu einer Konsumentengruppe entwickelt, die Oberklasseleistungen nachfragt."

Im Gegensatz zur der im Mittelklassesegment angesiedelten Marke Narada Boutique Hotel zielt Pagoda Hotels auf die Nachfrage von Geschäfts- und Urlaubsreisenden der neuen Mittelklasse nach Oberklasseleistungen ab. Pagoda Hotels orientiert sich an ihrem australischen Erbe und dem städtischen Ästhetikkonzept des Unternehmens. So entstand ein Markenkonzept, das die Erwartungen von Hotelgästen erfüllt, die Oberklasseleistungen nachfragen, und die ästhetischen Traditionen und den unbeschwerten Charakter verkörpert, für die Perth bekannt ist. Der Konzern hat erfolgreich ein Hoteldesign aufgelegt, das die lokale Geschichte, Kultur und Lebensart widerspiegelt.

Mittel- und Oberklassemarken ergänzen sich

Als das Unternehmen 2007 gegründet wurde, positionierte es sich als Mittelklassemarke im Boutiquehotelsegment mit limitierten Leistungen. Dem lag ein Konzept zugrunde, das den Schwerpunkt auf Freizeit und Mode legte. Heute bewirtschaftet das Unternehmen mehr als 5.000 Hotelzimmer in 32 Hotels, darunter im Bau befindliche Anlagen.

Die steigende Nachfrage nach Oberklassehotels spiegelt das steigende Einkommen und den Wandel beim Konsumverhalten unter chinesischen Reisenden wider. Eine Marke muss sich durch Herausstellungsmerkmale auszeichnen und sich von den Mitbewerbern abheben, um auf dem umkämpften Markt überleben zu können und erfolgreich zu sein. Pagoda Hotels ist ein Neuzugang im Oberklasse-Markenkonzept von Zhejiang Narada Boutique Hotels und bringt den Konzern seinem Ziel einen Schritt näher, im chinesischen Mittel- und Oberklassesegment der Boutiquehotels mit limitierten Leistungen den Markt anzuführen.

Informationen zu Zhejiang Narada Boutique Hotels Co., Ltd.

Die Hotelmarke Narada Boutique Hotel wurde 2007 vom Gründer von Zhejiang Narada Boutique Hotels Co., Ltd., Wu Qiyuan, auf Grundlage eines komplett neuen Geschäftsmodells in der Boutiquesparte aufgelegt. In seiner fast zehnjährigen Erfolgsgeschichte ist Zhejiang Narada Boutique Hotels Co., Ltd., seiner ursprünglichen Unternehmensphilosophie treu geblieben: "Qualität hat oberste Priorität, das Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt, Ausrichtung an Kundenwünschen". Man will einzigartige und zugleich ausgezeichnete Leistungen anbieten, die auf traditioneller chinesischer Gastlichkeit beruhen. Dies steht in Einklang mit der Mission des Unternehmens, im chinesischen Mittel- und Oberklassesegment der Boutiquehotels mit limitierten Leistungen den Markt anzuführen.

