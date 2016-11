Hansakortteli, das größte Einkaufszentrum im Südwesten Finnlands, soll saniert werden; Schauman Architects Ltd. und die Designagentur Amerikka AG sind Gewinner des Designwettbewerbs

Turku, Finnland (ots/PRNewswire) - Hansakortteli, das größte Einkaufszentrum im Südwesten Finnlands, wird einer umfangreichen Sanierung unterzogen. Das Architekturbüro Schauman Architects Ltd. aus Turku gewann - zusammen mit der Designagentur Amerikka Ltd. - den von Hansakortteli organisierten Designwettbewerb. Gozo Ltd. aus Turku wird ebenfalls an dem Projekt mitwirken und seine Kompetenz auf dem Gebiet des Dienstleistungsdesigns in das neue Hansa-Projekt einbringen.

Hansakortteli, das von den Lesern der größten Tageszeitung "Helsingin Sanomat" in Finnland zum beliebtesten Einkaufszentrum Finnlands gewählt wurde, investiert in die Entwicklung einer angenehmeren Einkaufszentrumsumgebung. Der Projektplan wird im Herbst 2016 abgeschlossen sein, die Bauarbeiten beginnen jedoch mit der Renovierung der Eingänge in der 47. Kalenderwoche. Die Bauarbeiten sollen im Laufe der Jahre 2017 und 2018 durchgeführt werden. Die Sanierung beginnt bei Hansatori.

- Wir werden die Position von Hansakortteli als "Wohnzimmer" der Bewohner von Turku weiter stärken. Diese Sanierung basiert auf einer Kundenbefragung, und die Ergebnisse daraus werden als Grundlage für unsere Planung verwendet, sagt Timo Palviainen , Shopping Center Director des Einkaufszentrums Hansakortteli.

Laut Janne Helin, Managing Director von Schauman Architects Ltd. und Hauptdesignerin des Projekts, soll das Ambiente des neuen Hansa durch eine Neuausrichtung der Besucherströme im Einkaufszentrum verbessert werden.

- Unser Ziel ist es, den Bereich, über den die Besucher in das Gebäude geleitet werden, übersichtlicher zu gestalten. Das bedeutet in der Praxis, dass wir die Treppenstufen neu strukturiert, auf bessere Zugänglichkeit geachtet und sogar neue Verbindungen zwischen den Promenaden geschaffen haben, meint Helin. - "Hansatori", der zentrale Platz, wird den Mittelpunkt darstellen, der von verschiedenen Richtungen aus sichtbar sein wird. Zukünftig werden auch sämtliche Einkaufsstraßen innerhalb des Einkaufszentrums zum Hansatori-Platz führen, sagt Sami Maukonen , CEO von Amerikka Ltd.

Darüber hinaus wird Hansakortteli in neue Oberflächenmaterialien und Beleuchtungseinrichtungen investieren. Auch die Grundversorgungseinrichtungen wie etwa Toiletten, Spielbereiche für Kinder oder Wickelräume werden einer Sanierung unterzogen.

- Der neue Look und das Ambiente von Hansakortteli wurden von einer vielseitigen urbanen Kultur inspiriert. Gleichzeitig wird dabei die lange Geschichte des Häuserblocks respektiert, sagt Sami Maukonen.

Diese Sanierung soll laut Palviainen auch neue Unternehmer nach Hansakortteli anziehen.

- Wir wollen Hansakortteli für die Bewohner von Turku als Fenster zur Welt profilieren. Mit der Sanierung suchen wir aktiv nach völlig neuen Unternehmern aus der Region Turku, anderen Regionen Finnlands sowie aus dem Ausland, um den Menschen im Südwesten Finnlands mit Hansa einen Dienst zu leisten, sagt Palviainen in Bezug auf die Pläne.

Laut den Umsatz- und Besucherzahlen ist Hansakortteli das größte Einkaufszentrum im Südwesten Finnlands.

Hansakortteli in Turku ist den Umsatz- und Besucherzahlen zufolge das größte Einkaufszentrum im Südwesten Finnlands und das fünftgrößte in ganz Finnland. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz von Hansakortteli 235 Millionen Euro, und die Besucherzahl belief sich auf rund 12,5 Millionen. Über 120 Betriebe sind bei Hansakortteli auf einer Bruttomietfläche von etwa 39.000 m² untergebracht.

