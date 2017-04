Rasantes Wachstum: Virgin Mobile Middle East and Africa erreicht 3,5 Millionen Kunden mit der Symsoft MVNO-Plattform

Stockholm (ots/PRNewswire) - Virgin Mobile Middle East and Africa (VMMEA) hat die Marke von 3,5 Millionen Kunden überschritten und ist damit der unbestrittene MVNO-Marktführer im Raum Nahost und Afrika. Als strategischer technischer Partner unterstützt SYMSOFT den Erfolg von VMMEA mit seiner MVNO-Plattform und einem umfassenden Angebot von Dienstleistungen.

Virgin Mobile Middle East and Africa (VMMEA) war der erste lizenzierte Mobilfunkdiscounter (MVNO) im Nahen Osten. Heute bietet das Unternehmen in der gesamten Region Dienstleistungen unter den Marken Virgin Mobile und FRiENDi an und erreicht mit diesen mehr als 3,5 Mio. Kunden. Die umfassenden mobilen Sprach- und Datendienste von VMMEA sind dank weitreichender Digitalisierung äußerst benutzerfreundlich. Darüber hinaus bietet VMMEA eine innovative Herangehensweise beim Verknüpfen von Handys, Tablets und Dongles seiner Kunden im Rahmen eines einzigen Abos.

"Wir konnten zuvor unterversorgte Marktsegmente erreichen, indem wir attraktive mobile Dienste für Kunden in diesen Segmenten entwickelt und weiterentwickelt haben", erklärt Mikkel Vinter, Gründer und Direktor von VMMEA. "Auf jedem Markt, den wir bedienen, lernen wir dazu. Wir arbeiten unablässig an innovativen Angeboten bei unseren Produkten und im Vertrieb, um in dieser sich rasch wandelnden Branche Bestand zu haben. Damit haben wir uns zur größten MVNO-Gruppe der Region entwickelt. Symsoft zählt zu unseren strategischen technischen Partnern und wir nutzen dessen MVNO-Plattform in sämtlichen regionalen Märkten. Da wir uns unter anderem durch Produktinnovation und die Fähigkeit von anderen abheben, Marktchancen rasch zu kapitalisieren, erachten wir unsere Partnerschaft mit Symsoft als wichtigen Bestandteil des Erfolgs von VMMEA", setzt er hinzu.

Seit seiner Gründung nutzt VMMEA die MVNO-Plattform von Symsoft, um ein überragendes Kundenerlebnis bereitzustellen. Zusätzlich hat das Unternehmen durch die MVNO-Produktpalette die Möglichkeit, Service-Logik in Verbindung mit Traffic-Management und Mehrwertdienstleistungen selbst zu definieren. Die offenen APIs der Symsoft MVNO-Plattform lassen die Integration mit Kundendienstkanälen zu, die für jedes Marktsegment geeignet sind.

"Wir sind stolz, VMMEA zu unseren wichtigsten Kunden zählen zu können. Das Unternehmen ist der Inbegriff des innovativen, modernen Mobilfunkbetreibers, für den unsere MVNO-Plattform entwickelt wurde" so Johan Rosendahl, Geschäftsführer bei Symsoft. "VMMEA erfüllt nicht nur die Bedürfnisse seiner Kunden, sondern schafft darüber hinaus neue Vorteile für die Kunden in einer sich schnell entwickelnden Region. Wir sind hochzufrieden, dass unsere MVNO-Plattform und unser Dienstleistungsangebot weiterhin den Erfolg von VMMEA unterstützen und wir sind sicher, dass VMMEA eine strahlende Zukunft vor sich hat", fährt er fort.

Symsoft ist vertrauter Partner von mehr als 70 Mobilfunkbetreibern in mehr als 40 Ländern und bietet seinen Kunden in den Bereichen Echtzeit-BSS, Mehrwertdienstleistungen, Betrugsverhinderung und sichere Signalübertragung innovative, zuverlässige und skalierbare Software und Dienstleistungen. Durch das Verbinden verschiedener Anwendungen aus unserem Angebot und den Einsatz unserer weitreichenden Erfahrung können wir Komplettlösungen für traditionelle und virtuelle Betreiber, Befähiger sowie IoT-Dienstleister liefern. Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, stellen wir unsere Lösungen vor Ort, als verwalteter Service oder in der Cloud zur Verfügung.

Mit unseren Produkten erzielen unsere Kunden einen Mehrwert, indem sie ihre Marktposition stärken, die Zeit bis zur Marktreife kürzen, Zugang zu neuen Einnahmequellen erhalten, Betrug bekämpfen und die Gesamtbetriebskosten durch flexible Bereitstellungsoptionen und mehrere Service Levels erheblich senken können.

Symsoft ist der Betreibergeschäftsbereich des auf dem NASDAQ in Stockholm gelistete Unternehmens CLX Communications AB (publ.) - XSTO:CLX (http://www.clxcommunications.com).

