2016 World Educational Robot-Meisterschaften in Shanghai ausgetragen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 2016 World Educational Robot (WER)-Meisterschaften wurden am 19. und 20. November im Shanghai National Exhibition and Convention Center, China, ausgetragen.

Mehr als 2.000 Top-Spieler aus rund 20 Ländern, die aus verschiedenen WER-Wettkampf-Levels ausgewählt werden, nahmen an diesem Fest für Lernroboter teil und konkurrierten um neun Preise, die sich auf vier Wettbewerbe aufteilen (der Brick Roboter Contest, der Wettbewerb mit erweiterten Aufgaben, der Creation-Contest und der Video-Wettbewerb).

WER 2016 stand unter dem Motto 'Move the Earth' ('Die Erde bewegen'). Der jährliche Wettbewerb findet auf Stadt-, Provinz- und nationaler Ebene statt, das höchste Niveau ist die Weltmeisterschaft. Mit mehr als 500.000 Spielern aus über 30 Ländern, die auf allen Ebenen neu hinzukommen, gilt WER als einer der größten Roboterwettbewerbe der Welt für Jugendliche.

Nach Angaben von Prof. Jake Mendelssohn, Chairman von WER, spezifiziert WER zum Zwecke der Gleichstellung erstmalig in der Geschichte dieses Wettbewerbs Abilix als die einzige Wettbewerbsplattform, in der Aufgaben auf der Site bekannt gegeben werden, die erste in der Geschichte dieses Wettbewerbs, und die Schüler müssen ohne die Anweisungen der Lehrer auf der Site Aufgaben analysieren, kreative Lösungen schreiben, programmieren und Fehler suchen und beseitigen.

WER bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten über diverse und interessante Wettbewerbsprojekte in fröhlicher Atmosphäre zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter http://en.wercontest.org/.

