Globaler Fokus & Branchenführerschaft: Dritte China International Silver Industry Exhibition in Guangzhou abgehalten

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die dritte China International Silver Industry Exhibition hat am 13. November 2016 im Guangzhou Poly World Trade Center ihren Abschluss gefunden. An der Ausstellung, die sich über eine Fläche von 22.000 qm erstreckte, nahmen über 300 weltweit anerkannte, im Bereich Seniorenbetreuung tätige Marken und Unternehmen teil, die 32.916 Besucher willkommen heißen konnten. Auch die dritte China International Silver Industry Exhibition demonstrierte, aufbauend auf dem erfolgreichen Fundament der bisherigen zwei Ausstellungen, ihre andauernde Führerschaft innerhalb der Branche, die die tiefgreifende Integration der vorteilhaften Ressourcen von Regierung, Industrie und Kanälen unter Einbeziehung der weltweit führenden Produkte, Technologien und Trends für die Generation Silber erleichtert. Die Veranstaltung zeigte zukunftsweisende Konzepte auf, mit denen die Branche in neue Höhen vorstoßen kann.

Das maßgebliche Branchenereignis für die Generation Silber hat optimale kommerzielle Resultate erbracht

Mit der jüngsten Ausstellung nahm die Veranstaltung erneut an Größe zu, und war zum ersten Mal in fünf große Ausstellungsflächen aufgeteilt, die die Bereiche ausländische Ausstellungsgruppen, barrierefreies Wohnen, Gesundheitswesen, intelligenten Ruhestand und gesunden Lebensstil umfassten. Durch den sorgfältigen Rückbau der Industriekette für die Generation Silber ließ sich ein umfassender Einblicks in die Marktsegmente der Branche in Bezug auf Entwicklungstrends und Perspektiven erzielen. Während der dreitägigen Messe waren alle weltweit führenden, im Bereich Seniorenbetreuung tätigen Marken vertreten, und sie gaben ihr Bestes, um den Teilnehmern die innovativsten Produkte, Technologien und Branchentrends zu demonstrieren. Jede der Ausstellungsflächen erwies sich als Sammelplatz von Aktivitäten, und die Aussteller konnten mit beeindruckenden Handels- und Kooperationsergebnissen von den Interaktionen profitieren.

Volle Säle bei Gipfel mit Fokus auf die zukünftige Entwicklung der Industrie

Parallel fand während der Ausstellung das 2016 China International Silver Industry Summit Forum statt, das unter dem Motto "Silver Industry -- Commencing a New Era of Social Well Fare for Countless People" (Silver Industry - Beginn einer neuen Ära des sozialen Wohlergehens für unzählige Menschen) stand. Die Veranstaltungen umfassten mehr als 20 spezifische Foren, darunter ein Hauptforum, Unterforen, spezielle Foren, Einzelsitzungen zur Beschaffung, sowie weitere. An diesen Foren nahmen über 80 Vertreter der Branchenelite sowie Gelehrte und Experten aus den USA, Frankreich, Australien, Japan, Holland, Hongkong, Taiwan und China teil. Es fanden eingehende Gespräche in Bezug auf Ruhestand, gemeinnützige Dienstleistungen, Talentschulung, Wohnungswesen für Senioren, Gesundheitswesen und zu weiteren vieldimensionalen heißen Themen statt. Die Aktivitäten waren hervorragend präsentiert und wurden von den Industriekollegen gut angenommen. Die dreitägige Ausstellung lockte über 10.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland an, sich an den Foren zu beteiligen, was die Veranstaltung zusammengenommen zu einer maßgeblichen Plattform für den Dialog und Austausch hinsichtlich der Belange der Industrie für die Generation Silber macht.

Zusammenkunft von globalen Einkäufern mit One-Stop-Beschaffungserlebnis

Die Messe sorgte dank der beeindruckenden Markenleistung und expansiven Ausstellerressourcen der Expo dafür, dass sich mehrere weltweit führende Einkäufer zu Beschaffungszwecken vor Ort einfanden. Bei der Veranstaltung anwesend waren mit qualitativ hochwertigen Beschaffungsinitiativen Einkaufsallianzen, die stellvertretend für die Bereiche Seniorenwohnungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhausversorgung sowie Finanzierung und Investitionen stehen und gemeinsam grenzenlose Geschäftsmöglichkeiten generieren. Unter den bekannten Unternehmen waren R&F Properties, Henda, Vanke, Poly und Yuexiu Property; CJKA, die australisch-chinesische Community Association, NEC, das Business Investment Office des französischen Konsulats in Guangzhou, Hongkongs Po Leung Kuk und andere institutionelle Käufer aus dem Ausland; Huichen Life, Taicheng Yiyuan, Yihe, Pacific Insurance, China Life Investment und andere Institutionen und Unternehmen; sowie das Komitee für Seniorenwohnheime der China Real Estate Association, der Beratungsausschuss für ältere Menschen in Hongkong, der Industrieverband der Immobilienbranche in Guangdong, die Vereinigung für Immobilienverwaltung der Provinz Guangdong und weitere maßgebliche Verbände und institutionelle Gruppen.

Die Messe wird auch in Zukunft eine vielfältige, sozialisierte und internationale Plattform für den Austausch und die Entwicklung von Industriezweigen bilden, um die Ressourcen der globalen Industrieketten, sowohl vor- als auch nachgelagert, zu integrieren und gleichzeitig gemeinsam einen Entwurf für die Zukunft der Industrie für die Generation Silber zu formulieren. Wir freuen uns darauf, Sie auch 2017 wieder begrüßen zu können!

