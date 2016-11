mytheresa.com erhält den Deutschen Handelspreis 2016 in der Kategorie "Managementleistung Mittelstand". Deutscher Handelskongress 2016 in Berlin: Verleihung Deutscher Handelspreis. Kategorie Managementleistung Mittelstaendisches Unternehmen. Verleihung durch Josef Sanktjohanser, Praesident Handelsverband Deutschland (von links), an Jens ... Bild-Infos Download

München (ots) - mytheresa.com ist stolz darauf, am 16. November 2016 im Rahmen eines feierlichen Galaabends in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2016 in der Kategorie "Managementleistung Mittelstand" ausgezeichnet worden zu sein. mytheresa.com President Michael Kliger und Managing Director Jens Riewenherm nahmen den Preis vor 800 geladenen Gästen aus der gesamten Handelsbranche von Laudatorin Veronika Heilbrunner entgegen.

"Wir freuen uns sehr über den Deutschen Handelspreis 2016 in der Kategorie Managementleistung Mittelstand. Wir sehen das als Auszeichnung für die hervorragende Arbeit, die unsere Mitarbeiter leisten. Mit Passion und Innovation sorgen sowohl Fashion- als auch E-Commerce-Experten dafür, dass uns Kundinnen in aller Welt lieben", so mytheresa.com President Michael Kliger nach der Preisverleihung.

"Mit der Auszeichnung würdigt die Jury die aus dem ursprünglich rein stationären mittelständischen Geschäft erfolgte internationale Ausrichtung zu einem weltweit führenden Onlineshop. Dem Unternehmen ist es gelungen, seine im stationären Geschäft bewährten hohen Qualitätsstandards auf seinen Onlinevertrieb zu übertragen und sich mit einer klaren Profilierung als Modehändler im Luxussegment im Markt zu positionieren. mytheresa.com ist der beste Beweis dafür, dass der stationäre Handel durch mutige unternehmerische Entscheidungen und die konsequente Digitalisierung seines Geschäfts erfolgreich im digitalen Wandel bestehen kann", heißt es in der Jurybegründung.

