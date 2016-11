EDF und STORNETIC starten Projekt für Speicherlösungen in intelligenten Stromnetzen

Paris und Jülich, Deutschland (ots/PRNewswire) - Schwungradspeicher DuraStor® soll in der Nähe von Paris installiert werden

EDF und STORNETIC haben ein gemeinsames Projekt zu hochentwickelten Speicherlösungen für intelligente Stromnetze gestartet. Das Projekt soll die Leistung der Schwungrad-Stromspeichertechnologie im Hinblick auf die Anforderungen einer modernen Stromnetzumgebung beurteilen. Als Teil der Zusammenarbeit wird STORNETIC bis Juni 2017 einen DuraStor® Stromspeicher an EDF liefern, der im "Concept Grid" am EDF-Standort in Moret-sur-Loing in der Nähe von Paris installiert wird.

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien hat viele neue Anforderungen für die Energieversorger und Stromnetzbetreiber mit sich gebracht. "Wir glauben, dass Stromspeicherlösungen bei den anstehenden Veränderungen im Bereich elektrischer Anlagen eine wichtige Rolle spielen werden. Dank der einzigartigen EDF-Testumgebung Concept Grid sind wir in der Lage, tatsächliche Verteilnetze zu darzustellen und innovative elektrische Anlagen unter vollständig steuerbaren Betriebsbedingungen zu testen. Daher freuen wir uns sehr, die Leistung der STORNETIC-Technologie, als eine der aussichtsreichen Speicherlösungen, in Bezug auf verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel das Smoothing erneuerbarer Energien oder die Frequenzregelung, zu beurteilen," sagt Etienne Brière, Programmdirektor für Erneuerbare Energien und Speicherung in der Fortschung & Entwicklung bei EDF.

Volle Kapazität während der gesamten Lebensdauer

Mit dem DuraStor® von STORNETIC können Stromnetzbetreiber elektrische Energie in Rotationsenergie umwandeln und speichern. Der Energiespeicher ist eine nachhaltige, für mehr als 1.000.000 Ladezyklen konzipierte Lösung, die während der gesamten Lebensdauer ihre volle Kapazität beibehält. Sie vereint die Vorteile der mechanischen Stromspeicherung, wie zum Beispiel Stabilität und Belastbarkeit, mit den Vorteilen der Modularität und schnellen Installation. Der Stromspeicher wird rein mechanisch betrieben, ohne den Einsatz von Chemikalien, und ist aus vollständig wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass EDF sich für unsere Lösung entschieden hat," sagt Olivier Marques-Borras, Geschäftsführer von STORNETIC. "Wir glauben, dass unsere Schwungradtechnologie einen entscheidenden Unterschied bewirken kann. Sie eignet sich hervorragend für Kunden mit vielen Lade- und Entladezyklen. Dadurch ist sie sehrinteressant für Betreiber von micro grids in der ganzen Welt. Am EDF-Standort werden wir im Concept Grid die Vorteile unserer Technologie darstellen. Wir sind davon überzeugt, dass Schwungradspeicher für die Zukunft der Kurzzeit-Stromspeicherung eine wichtige Rolle spielen werden."

Umfassendes Testgelände "Concept Grid" im Süden von Paris

Das im Süden von Paris gelegene "Concept Grid" ist eine einzigartige Testeinrichtung für intelligente Stromnetze. Das Gelände dient der Validierung innovativer Lösungen für elektrische Systeme. Sie verfolgt das Ziel, die schnelle Markteinführung neuer Technologien für intelligente Stromnetze (smart grids, Inselnetze)zu fördern, indem sie Hersteller, Start-ups und Akademiker dabei unterstützt, die Herausforderungen realer Umgebungen zu verstehen und ihnen gerecht zu werden. Concept Grid ist zudem ein wichtiges Labor für Energieversorgunger, die durch beschleunigte Testkampagnen, deren Durchführung unter realen Bedingungen unmöglich wäre, Versuche vorbereiten und deren Risiken reduzieren können. Concept Grid besteht aus 10 km von realen elektrischen Mittel- und Niederspannungsnetzen, hat mehrere Unterstationen und Testbereiche, eine Nachbarschaft mit fünf kleinen Häusern, ausgestattet mit lokaler Stromerzeugung, und kann auch individuelle Szenarien mit "Power Hardware in the Loop"-Simulation durchführen. Concept Grid ist offen für externe Kunden und Zusammenarbeit.

EDF. Die EDF Gruppe ist ein führendes Energieunternehmen, das in allen Geschäftsbereichen aktiv ist: Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Energieversorgung und -handel, Energiedienstleistungen. Die Gruppe, die ein globaler Marktführer für kohlenstoffarme Energien ist, hat eine diversifizierteStromerzeugung entwickelt, die auf Kernenergie, Wasserkraft, neuen erneuerbaren Energien und thermischer Energie basiert. Die EDF Gruppe ist an der Versorgung von rund 37,6 Millionen Kunden beteiligt, davon 27,8 Millionen in Frankreich. Die Gruppe hat 2015 einen Umsatz von 75 Milliarden Euro erwirtschaftet, 47,2 % davon außerhalb von Frankreich. EDF ist an der Pariser Börse notiert.

STORNETIC entwickelt, fertigt und vermarktet Energiespeichersysteme. Mit dem Energiespeicher auf Schwungradbasis können Kunden elektrische Energie in Rotationsenergie umwandeln und so speichern.

