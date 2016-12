TriLumina demonstriert 256-Pixel-3D-Festkörper-LiDAR- und ADAS-Systeme für autonome Kraftfahrzeuge auf CES2017

Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - TriLumina wird in Zusammenarbeit mit LeddarTech auf der CES2017 eine innovative 3D-LiDAR-Lösung mit 256 Pixel für Anwendungen im Bereich autonomes Fahren vorstellen, die mit TriLuminas bahnbrechendem Laserbeleuchtungsmodul und LeddarTechs LeddarCore Ics möglich gemacht wird.

TriLumina Corp. (www.trilumina.com), der führende Anbieter von hochleistungsfähigen, gepulsten, kostengünstigen Festkörper-Beleuchtungsmodulen für LiDAR, wird auf der CES2017 eine neue 256-Pixel-3D-LiDAR-Lösung demonstrieren. Dieses hochauflösende 3D-LiDAR stellt einen wirklichen Durchbruch in der Fahrzeugsensorik dar. Die durch TriLuminas Beleuchtungsmodule unterstützte Festkörper-LiDAR-Lösung macht ADAS und autonome Fahrzeuge der nächsten Generation möglich. Die in Zusammenarbeit mit LeddarTech entwickelte LiDAR-Plattform eröffnet mit der Bereitstellung eines von den OEMs für ADAS-Massenmarktanwendungen geforderten, zuverlässigen, leistungsstarken Low-Cost-Systems den Weg für den beschleunigten breiten Einsatz.

TriLumina-gepowerte 3D-LiDAR-Fahrzeuge können auf der CES2017 auch im Rahmen der Renesas Advanced and Autonomous Track Experience im Las Vegas Convention Center erlebt werden.

TriLuminas neue leistungsstarke Beleuchtungsmodule beschleunigen die Entwicklung von kostengünstigen LiDAR-Sensorsystemen für eine Vielzahl von Anwendungen auf jeder Fahrzeugplattform. Die Beleuchtungsmodule von TriLumina ersetzen die teuren und sperrigen scannenden LiDARs, die in heutigen Demonstrationsprogrammen für autonome Fahrzeuge verwendet werden, durch hohe Auflösung und weitreichende Sensorerkundung im kleinen, robusten und kosteneffizienten Paket, was den erfolgreichen kommerziellen Einsatz von teilautonomen und autonomen Fahrzeugen möglich macht.

Brian Wong, CEO von TriLumina, kommentiert dies folgendermaßen, "TriLuminas Beleuchtungsmodule gehen einige der schwierigsten technischen Hürden in der Festkörper-LiDAR-Entwicklung an. Wir bei TriLumina bauen mit unseren patentierten rückstrahlenden Flip-Chip VCSEL-Arrays und Treiberschaltungen komplette Beleuchtungsmodule, um die höchste Effizienz und die leistungsfähigsten Beleuchtungslösungen zur Verfügung stellen zu können. Die auf der CES präsentierten 3D Festkörper-LiDAR-Lösungen werden die unglaublichen Fähigkeiten unserer Laserlösungen demonstrieren, und wie sie schnell eingesetzt werden können, um neue Signalverarbeitungskapazitäten wie die der LeddarCore Ics zu ermöglichen".

Kunden, Partner und Pressevertreter können im Rahmen der CES2017 unter CES@trilumina.com eine Demonstration von TriLuminas Laserbeleuchtungslösungen anfragen und haben die Möglichkeit, sich mit der Geschäftsleitung von TriLumina zu treffen.

TriLumina hat für das menschliche Auge ungefährliche Halbleiterlaser entwickelt, die marktführende Laserbeleuchtungslösungen ermöglichen. TriLuminas Technologie beschleunigt die Annahme von teilautonomen und autonomen Fahrzeugen in der Automobilindustrie mit der Bereitstellung von Lasern für zu 100 Prozent Solid-State-LiDAR-Produkte und Advance Driver Assistance Systems (ADAS), und bietet Tiefenmessung für die Märkte industrielle Robotik, Handel und Unterhaltungselektronik. Die TriLumina Corp. hat ihren Hauptsitz in Albuquerque, New Mexico.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/439904/TriLumina_Corp_Logo.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: TriLumina Corp., übermittelt durch news aktuell