EPFR Global erweitert die Verfügbarkeit von Informationen für Finanzinstitutionen

Boston (ots/PRNewswire) - Das neue Angebot umfasst ausführliche Datenverfolgung von Aktienflüssen und Allokationen

Die zu Informa Financial Intelligence gehörende EPFR Global, ein Marktführer bei Fondsfluss- und Allokationsdaten, gab heute die Verfügbarkeit der EPFR Stock Flows and Stock Allocations Datensätze bekannt.

In dem schnelllebigen und hart umkämpften Markt benötigen Finanzexperten zuverlässige Informationen, die ihnen dabei helfen, die aktuelle Situation und ihren Kontext zu verstehen. Diese Informationen ermöglichen es ihnen, Wendepunkte sofort bei ihrem Eintreten zu erkennen.

EPFR Stock Flows and Stock Allocations bringt rückwirkend bis 2010 Visibilität in die einzelnen Aktien, in die Investitionsfonds und ETFs auf bestimmten Niveaus investieren. Weiter Informationen über das neue Angebot finden Sie hier (http://image.mail.informa.com/lib/fe851273736d027571/m/1/EPFRStockFlows_FINAL11142016.pdf).

EPFR Stock Flows, ein abgeleiteter, nach Fondsgruppen aggregierter Datensatz, verfolgt die Dollarbeträge, die Fonds täglich oder monatlich in individuelle US- und weltweite Aktien investieren oder die sie veräußern.

"Erfolgreiche Investoren suchen immer nach Daten, die ihnen einzigartige Erkenntnisse bieten", Adam Longenecker, Director of Quantitative Research von EPFR. "Unsere Daten über Aktienflüsse bieten Ihnen den Vorteil, jene Wertpapiere zu kennen, die Investitionsfonds und ETFs auf bestimmten Niveaus kaufen und verkaufen."

Das Stock Allocations Angebot verfolgt den prozentuellen Besitzanteil von Anteilspapieren nach Fondsgruppen basierend auf geografischen Schwerpunkten, Stil/Sektor, aktiv vergl. mit passiv sowie ETF vergl. mit Investmentfonds. Der Datensatz verfolgt über $ 4 Billionen an weltweiten Anteilspapieren, einschließlich $ 2,7 Billionen von Investitionsfonds.

"Diese Kombination von Informationen über Bewegungen und Allokationen bietet einmalige Einblicke in die Bewegung von Wertpapieren in der Investmentgemeinschaft und wie stark sie diese Wertpapiere gewichtet", sagte Cameron Brandt, Director of Research von EPFR. "Diese Datensätze erklären die natürliche Entwicklung einzelner Aktienallokationen und -flüsse in granularem Detail. Wir sind stolz, dass wir dieses exklusive und ausführliche Produkt jetzt der weltweiten Investmentgemeinschaft anbieten können."

Über EPFR Global

EPFR Global stellt Fondsfluss- und Vermögensallokationsdaten für Finanzinstitutionen in der gesamten Welt bereit. EPFR verfolgt weltweit sowohl traditionelle als auch alternative Fondsfluss- und Vermögensallokationsdaten von fast 83.000 herkömmlichen und alternativen Investmentfonds mit $ 26,6 Billionen Gesamtvermögen. Wir sammeln mit einem proprietären Erfassungs- und Qualitätskontrollprozess rund um die Uhr Daten aus Tausenden weltweiten Quellen und unsere Kerndatensätze werden sowohl von Algorithmen als auch von Menschen kontrolliert, um die höchstmögliche Qualität für Ihre Entscheidungsfindung sicherzustellen. Kunden verwenden unsere Daten sowohl im diskretionären Handel als auch bei Investitionsstrategien. Unser Forschungsteam stellt überprüfte Strategien bereit, von regionalen über spezifische Länder- bis hin zu weltweiten Sektoren, mit denen umsetzbare Anlageideen entwickelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.epfr.com.

Über Informa Financial Intelligence

Informa Financial Intelligence, eine Tochtergesellschaft von Informa plc, ist ein führender Anbieter von kritischen Lösungen für die Entscheidungsfindung und von maßgeschneiderten Dienstleistungen für Finanzinstitutionen. Von einem Gesamtüberblick bis hin zum kleinsten Detail bieten die richtungsweisenden Finanzinformations- und Entscheidungsfindungsprodukte von Financial Intelligence speziell auf die Finanzindustrie ausgerichtet Forschung, Informationen und Erkenntnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://financialintelligence.informa.com.

