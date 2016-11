Berlin (ots) -

Volker? Wer oder was ist Volker? Volker ist der Name des Preises, den die Sieger des jetzt ausgeschriebenen Wettbewerbs für eine Demokratie-Kampagne erhalten werden.

"Die Werte des Grundgesetzes werden von Populisten und Extremisten immer aggressiver in Frage gestellt. Und Demokraten fällt es bislang schwer, darauf wirkungsvoll zu reagieren. Das wollen wir verändern" so Kajo Wasserhövel, Vorsitzender von Artikel 1.

Der Wettbewerb richtet sich ausdrücklich nicht an etablierte Profis, sondern an Studierende und Auszubildende. "Wir wollen ganz bewusst junge Kreative ansprechen und ihr Potenzial für unseren Wettbewerb aktivieren", erläutert Artikel 1-Vorstand Jana Faus.

Artikel 1 e.V. will mit dieser Kampagne Mut machen und zeigen, wie wir unser Land haben wollen: Frei, offen und menschlich. "Wir sind sehr gespannt auf viele gute Ideen, die den Menschen die Werte unseres Grundgesetzes bewusst machen und dafür sorgen, dass die Demokratie 2017 gewinnt" so Jana Faus.

Die VOLKER-Jury nimmt Gestalt an. Rund dreißig namenhafte Juroren werden die eingereichten Kampagnen-Konzepte bewerten. Ausgezeichnet wird die jeweils beste Idee in den Kategorien Film, Plakat, Digital, Guerilla und Radio sowie das beste kategorienübergreifende Konzept.

Um die Vielfalt der eingereichten Arbeiten fachgerecht bewerten zu können, steht hinter jeder Kategorie ein eigenes internationales Jury-Team aus erfahrenen Prominenten und Profis.

Mit dabei sind unter anderem Twitter Deutschland Chef Rowan Barnett (Jury Team Digital), Regisseurin und Fernsehmoderatorin Mo Asumang (Jury Team Film), Kabarettist und Slam-Poet Till Reiners (Jury Team Plakat), Geschäftsführer der Rocket Beans Arno Heinisch (Jury Team Digital), Moderatorin und Preisträgerin des Deutschen Radiopreises Diane Hielscher (Jury Team Radio), Filmproduzent Leopold Hoesch (Jury Team Film) und viele mehr.

And the VOLKER is... wird es dann am 30. April 2017 in der Volksbühne Berlin heißen. Im Rahmen einer großen Preisverleihung werden im Beisein von Jury und Medien die VOLKER-Preisträger feierlich vorgestellt. Gleichzeitig bildet die Veranstaltung den Startschuss der daraus entstandenen deutschlandweiten Kampagne.

Zu Artikel 1 e.V.:

Artikel 1 ist ein gemeinnütziger Verein, den Kommunikationsprofis gegründet haben, um unsere Demokratie und die Grundwerte unseres Zusammenlebens zu stärken.

