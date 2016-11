Amap bietet Autoherstellern kostenlose HD-Kartendienstlösungen an

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Amap Software Co., Ltd., ein chinesischer Anbieter von Webmapping-, Navigations- und standortbezogenen Diensten seit 2001, kündigte am 15. Oktober auf der Computing Conference 2016 in Hangzhou an, dass er Automobilherstellern seine HD-Karten- und Datendienste jetzt kostenlos für ihre Entwicklung und Tests von selbstfahrenden Fahrzeugen zur Verfügung stellt.

Der kostenlose HD-Kartendienst von Amap bietet Automobilherstellern wie auch Kartendienstanbietern eine alternative Lösung zur traditionellen Käufer-Verkäufer-Beziehung für Offline-Kartendaten. Dabei handelt es sich um eine Echtzeitkinematik-Datendienstplattform, die Servicekontinuität und klare Preise gewährleistet, bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für App-Entwicklungen und Verbesserung der Aktualisierungsgeschwindigkeit.

"Die neue Ära der Kartendaten wird sich von einem spezialisierten, heterogenen Produkt wegbewegen, hin zu einer gemeinsam genutzten und für die Entwicklung von Industrien ausgerichteten ökologischen Ressource mit einer Infrastruktur ähnlich der von Versorgungsunternehmen", sagte Wei Dong, Präsident des Automobilgeschäftsbereiches bei Amap und Vizepräsident der UC Mobile Business Group von Alibaba.

Wei betonte, dass mit dem Angebot kostenloser HD-Karten- und Datendienste für Automobilhersteller traditionelle Verkäufer von Kartendaten in den Hintergrund gedrängt und durch einen Dienstanbieter dynamischer Big Data ersetzt werden, was zum Aufbau des Modells für intelligentes Fahren der Zukunft beiträgt.

Als eines der ersten Unternehmen in China, das HD-Kartendaten sammelt und technologische Forschung und Entwicklung betreibt, war Amap bei der Sammlung von HD-Kartendaten schon immer führend im Bereich Spezialausrüstung, Genauigkeit und Fahrleistung und setzte sich durch genaue Wiedergabe von Änderungen der Kartendaten ab.

Rong, Geschäftsführer der Automobilgeschäftseinheit von Amaps VIP Business Center, erklärte, dass das Unternehmen ein mehrstufiges Datenerfassungssystem mit spezialisierten professionellen, öffentlichen und Datensammlungsfahrzeugen umgesetzt hat. Und durch intelligente Cloud-Nutzung kann Amap mit den für Situationen am besten geeigneten Fahrzeugen am effizientesten Änderungen im Straßenverkehr in Echtzeit überwachen, sammeln und weiterleiten.

"Mit diesem System kann Amap effizient Qualität, Geschwindigkeit, Kosten und Abdeckung tarieren und gewährleisten, dass die Daten der dynamischen Karten in Echtzeit sehr genau und umfassend sind", sagte Rong. "Anhand unserer Vorteile wird Amap seine Position als Marktführer in HD-Kartentechnologie mithilfe unserer Kapazität in Big Data und Cloud Computing weiter stärken.

Amap kündigte im Dezember auch an, dass Version 2.0 seines Amap Auto, des ersten Internetnavigationssystems in Fahrzeugen in China, auf den Markt kommt.

Version 2.0 wird mit dem AI-Modul von Amap ausgestattet sein, einem Dienstmodul der neuen Generation, das auf Big-Data-Fähigkeiten und der Lernfähigkeit des Geräts aufbaut. Es bietet optimierte Dienste für Fahrten an, die an die Bedürfnisse und unterschiedlichen Fahrbedingungen des einzelnen Benutzers angepasst sind. Sie bietet auch ein gehobenes Benutzererlebnis im Vergleich zur Vorgängerversion mithilfe des AI-Moduls, mehreren Formaten und Cloud-Steuerung in mehreren Sprachen und mehr.

"Die mobile App von Amap ist jetzt in der Branche die Nr. 1 unter den Karten-Apps für Smartphones mit der höchsten Anzahl an aktiven Nutzern täglich", sagt Yongfu Yu, Präsident von Amap und der Mobile Business Group von Alibaba." Da sich der Schwerpunkt von "Smartphone und PC" zu "Smartphone und Fahrzeug" verlagert, wird Amap der Entwicklung der Automobilindustrie seine volle Unterstützung geben."

"Hinsichtlich Amap Auto Version 2.0 hat Amap bereits Kooperationsverträge mit mehreren Automobilherstellern in China erreicht und weitere Gespräche werden bereits geführt", ergänzt Wei Dong.

"Wir werden auch weiterhin unsere Big-Data- und Cloud-Computing-Technologie vorantreiben und mit der gesamten Industrie an einem komplett neuen, ökologischen Ansatz für den Bereich "Automobil und Internet" zusammenarbeiten."

