Oceana: Weltweite Versicherungsunternehmen verbünden sich, um der Raubfischerei die finanzielle Rettungsleine zu durchtrennen

St. Julian's, Malta (ots/PRNewswire) - Die Versicherungsindustrie nimmt es mit illegaler, ungemeldeter und unkontrollierter Fischerei auf, im Rahmen einer gemeinsamen Initiative von Oceana und den Vereinten Nationen für nachhaltige Seetransportversicherung

Allianz Global Corporate & Specialty, AXA, Generali, Hanseatic Underwriters und The Shipowners' Club haben der Welt erste Erklärung von Versicherungsunternehmen zu nachhaltiger Seetransportversicherung mitgesponsert. Die Erklärung bestätigt ihr Engagement, nicht wissentlich Schiffe zu versichern oder deren Versicherung zu ermöglichen, die für ihre Beteiligung an Raubfischerei - auch als illegales, ungemeldet und unkontrolliertes Fischen (IUU) bezeichnet - auf der schwarzen Liste stehen. Diese bahnbrechende Initiative wurde auf der Konferenz Our Ocean in Malta ins Leben gerufen, einer internationalen Versammlung von weltweit führenden Unternehmen, die dieses Jahr von der europäischen Union ausgerichtet wurde.

"IUU-Fischerei hat Auswirkungen für uns alle und trägt zur Überfischung bei. Sie nimmt Jobs von ehrlichen Fischern weg und beliefert die ahnungslose Öffentlichkeit mit illegal gefangenem Fisch. Heute hat ein wesentlicher Durchbruch stattgefunden, da führende Versicherungen sich dazu verpflichtet haben, Raubfischerei-Schiffen eine finanzielle Rettungsleine zu verweigern. Wir rufen alle anderen Versicherungsunternehmen auf, Führung im Hinblick auf Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit zu zeigen, indem sie sich diesem Kampf gegen IUU-Fischerei anschließen", sagte Lasse Gustavsson, Executive Director von Oceana Europe. Oceana ist die größte internationale Interessenvertreter-Organisation, die sich nur der Erhaltung der Meere widmet.

"Wir leben auf dem blauen Planeten und es ist eine Tragödie, dass Raubfischerei, verschmutzte Meere und tote Korallenriffe für so viele aus den Augen und daher aus dem Sinn sind. Mit dieser Verpflichtung zeigen Versicherungsunternehmen Voraussicht und Führungsstärke. Sie machen es kristallklar, dass verantwortungsvolle und nachhaltige Schifffahrtsindustrie-Praktiken und gesunde Meere in Bezug auf Versicherbarkeit und Unternehmensnachhaltigkeit Hand in Hand gehen", sagte Butch Bacani, der die Environment's Principles for Sustainable Insurance Initiative (PSI) der Vereinten Nationen leitet, der größten kollaborativen Initiative zwischen der UN und der Versicherungsindustrie.

IUU-Fischerei ist ein ungelöstes und international auftretendes Problem, bei dem illegale und ungemeldete Fischerei die Weltwirtschaft zwischen 10 und 23,5 Milliarden USD jährlich kostet, was sich auf 11 bis 26 Millionen Tonnen Fisch umrechnet.

IUU-Fischerei kann die bereits überfischten Bestände weiter verringern und wichtige Meereshabitate und Ökosysteme zerstören. Diese Aktivität kann gesetzeskonforme Fischer schädigen, die unter reduzierten Fangmöglichkeiten leiden, wenn ihre anvisierten Fischbestände auch von IUU-Fischereifahrzeugen angefahren werden.

Aktuell haben 21 führende Versicherungsunternehmen, Unternehmen auf dem Versicherungsmarkt und wichtige Interessenvertreter in der ganzen Welt die Erklärung unterschrieben und unterstützt. Oceana und die PSI rufen weitere Versicherungsunternehmen, Rückversicherer, Broker und Agenten auf, die Erklärung zu unterzeichnen.

