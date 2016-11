Chinesisches Unternehmen Goodbaby wird Technologieführer und Marktriese für die globale Kindersitz-Branche

Shanghai (ots/PRNewswire) - Laut der aktuellen vom National Bureau of Statistics of China veröffentlichten Daten trugen die Konsumausgaben während der ersten drei Quartale dieses Jahres zu 71 % zum Wachstum von Chinas BSP bei, was 13,3 % Prozentpunkten mehr als im Vorjahr entspricht. Die Konsumausgaben sind zu einer wesentlichen Antriebskraft für das wirtschaftliche Wachstum des Landes geworden. Eines der Produkte, das das Einkaufsverhalten der Mittelklasse betont, sind Kindersitze, die während 2016 den Verkauf anführten. Auf der China Toy Expo in Shanghai zog ein kürzlich von Goodbaby erfundener Kindersitz, der die Sicherheit von Kindern verbessert, die Aufmerksamkeit von nationalen und internationalen Journalisten sowie von Besuchern auf sich. Dieser Autositz erhielt auch eine breite Berichterstattung auf CCTVs Nightly News - eines von Chinas landesweiten beliebten Nachrichtenprogrammen.

Video: http://tv.people.com.cn/BIG5/n1/2016/1022/c39805-28799922.html

In diesen von Goodbaby als "Hochgeschwindigkeits"-Kindersitz beschriebenen Kindersitz ist ein GBES- (GB-Energiesuspensions-)-Gerät aus Aluminiumwabenblech integriert, das die massive Aufprallkraft, die bei einem Fahrzeugzusammenstoß oder Unfall entsteht, schnell absorbiert und so Kindern in einem fahrenden Fahrzeug besseren Schutz bietet. Er bestand den Aufpralltest bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h, was aktuell weltweit der Aufpralltest für Kindersitze mit der höchsten Geschwindigkeit ist, während gleichzeitig alle Leistungskennzahlen den höchsten Standards der Prüfnormen ECE R44, US FMVSS 213 bzw. GB 27887 entsprechen. Andere auf dem Markt erhältliche Kindersitze können den Aufpralltest nur bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bestehen - der von der Kindersitzbranche vorgegebene Mindeststandard. Selbst der ADAC, die maßgebendste Organisation für Sternebewertung in Europa, testet nur bis 70 km/h.

Dieser Hochgeschwindigkeits-Kindersitz von Goodbaby besteht nicht nur Tests bei einer deutlich höheren Geschwindigkeit, als dies von den vorgeschriebenen Aufpralltest-Standards gefordert wird, sondern bietet auch eine erheblich bessere Leistung als seine Konkurrenzprodukte. Kürzlich wurde er einer Aufprallprüfung in einem echten Fahrzeug mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 94,7 km/h unterzogen, was Kopfverletzungskriterien von 377 ergab, was besser ist als die durch US FMVSS 213 bestimmten 1.000 (diese Bestimmung wird von ECE R44 nicht gefordert). Ebenfalls wurde eine Brustkorbbeschleunigung von 29,5 g erreicht, was weit unter den durch ECE R44 und GB 27887 geforderten 55 g und den durch FMVSS 213 geforderten 60 g liegt. Vor allem zeigen diese beiden Tests, dass dieser Kindersitz im Vergleich zu anderen Kindersitzen die Sicherheit von Kindern in einem fahrenden Fahrzeug über 40 % verbessert.

Als einer der weltweit größten Anbieter von langlebigen Kinderprodukten und eine der bekanntesten Eigenmarken hat Goodbaby viele innovative Produkte gestaltet, untersucht und entwickelt, die die Betreuung von Kindern und Säuglingen sicherer und leichter gestalten. 2014 erwarb Goodbaby das in Deutschland ansässige Unternehmen CYBEX - ein preisgekrönter Hersteller von Säuglingsautositzen und Kindersitzen mit hoher Rückenlehnen - sowie das in den USA ansässige Evenflo - einer der ersten Einsteiger in die Kinderproduktbranche, der seit 1920 erfolgreich ein Marktführer ist. Diese Übernahmen verschafften Goodbaby eine führende Position in den Bereichen Marke, Größenordnung, Technologie und Markt über die globale Kindersitzbranche hinweg. 2015 machten die Kindersitzprodukte des Unternehmens jeweils einen Marktanteil von 23 % in den USA, 31 % in Europa und über 35 % in China aus.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161113/438657

