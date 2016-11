Nitto Avecia kündigt mehrere Erweiterungen im Bereich Oligonukleotide an

Milford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Nitto Avecia Inc. (Avecia) informierte heute über seinen Fortschritt beim Ausbau seiner Fähigkeiten für analytische Entwicklung und Oligonukleotid-Herstellung. Die Ankündigung signalisiert die Fortsetzung der robusten Wachstumsstrategie von Avecia, die Herstellungskapazität seiner oligonukleotiden Arzneimittelsubstanzen in Milford, MA, wesentlich zu erhöhen. Des Weiteren sollen weitere Arzneimittelkapazitäten in Irvine, CA, und analytische Entwicklungsfähigkeiten in Irvine, CA, sowie Marlboro, MA, hinzukommen.

Avecia, ein anerkannter, führender Hersteller von therapeutischen Nukleinsäuren, befindet sich in fortgeschrittenen Stadien des Baus einer neuen Produktionsstätte für oligonukleotide Arzneimittelsubstanzen mit einer zusätzlichen Kapazität von über 1,5 mol. Zu Beginn des Jahres wurde ein neuer 300 mmol Synthesizer erfolgreich in Betrieb genommen, wodurch die operativen Kapazitäten seiner mittleren Anlagen erhöht wurden. Es wird erwartet, dass Avecia an seinem Standort in Milford 2017 eine Herstellungskapazität zur cGMP-Synthese von Oligonukleotiden von nahezu 3 mol erreicht, einschließlich der Angliederung nachgelagerter Anlagen, wodurch Avecia zum größten cGMP-Oligonukleotidwerk der Welt wird.

Laut Präsident Detlef Rethage von Avecia sorgt die Erweiterung auf 300 mmol in 2016 gefolgt von dem neuen Werk mit einer Kapazität von über 1,5 mol dafür, dass Kunden oligonukleotide Arzneimittelsubstanzen fristgerecht erhalten, um wie geplant Programme in klinischen Studien voranzutreiben. "Avecia ist stolz darauf, dass wir dank unserer Erfahrung und Innovation bei Avecia die neuen Herstellungseinheiten innerhalb von Monaten anstatt von Jahren in Betrieb nehmen können", sagte Rethage.

Mitarbeiter des neuen analytischen Entwicklungslabors sowie Büromitarbeiter beziehen derzeit ein neues Werk mit 600 m² in Marlboro, MA. Das Werk in Marlboro wurde ergänzt durch Nitto Avecia Pharma Services, ein neues Unternehmen, das infolge der kürzlichen Übernahme von Irvine Pharmaceutical Services (Irvine) und Avrio Biopharmaceuticals (Avrio) durch Avecia entstand. Durch Nitto Avecia Pharma Services mit Sitz in Irvine, CA, wurden die analytischen Fähigkeiten und die Unterstützung der Arzneimittelherstellung von Avecia wesentlich erhöht. Rethage äußerte: "Nitto Avecia Pharma Services ist die perfekte Ergänzung zu unserem Angebot im Bereich oligonukleotide Arzneimittelsubstanzen und ein wichtiger Schritt für unsere strategischen Wachstumspläne. Die Avecia Group bietet jetzt Herstellungs- und Entwicktlungsdienste an der Ostküste, Westküste und im Mittleren Westen in unserem Werk in Cincinatti an."

Als Teil seines geplanten Wachstums erwartet Avecia die Schaffung vieler weiterer Vollzeitstellen in den nächsten drei Monaten. Die neuen Stellen beziehen sich auf Spezialisierungen in Mikrobiologie, analytischer Chemie, Herstellung, Qualitätssicherung und Technik. Weitere Informationen zu Stellenangeboten in Werken von Avecia finden Sie unter www.aveciacareers.com.

INFORMATIONEN ZU NITTO AVECIA INC.

Nitto Avecia Inc. ist ein anerkannter, führender Hersteller von therapeutischen Nukleinsäuren und bietet Entwicklungsdienste in seinen Werken in Milford, Mass., Marlboro, Mass., und Cincinnati an. Die Angebote umfassen Dienstleistungen für Arzneimittel auf Basis von DNA, RNA und anderen Oligonukleotiden im Milligrammbereich in der präklinischen Phase bis zu 1000 kg nach Markteinführung. Weitere Informationen: www.Avecia.com. Nitto Avecia ist stolzes Mitglied der Nitto Group. Weitere Informationen: www.Nitto.com

INFORMATIONEN ZU AVECIA PHARMA SERVICES INC.

Nitto Avecia Pharma Services ist Ihre Komplettlösung für führende Vertragsentwicklungs- und Herstellungsdienste. Nitto Avecia Pharma Services unterstützt die pharmazeutischen, biopharmazeutischen und medizintechnischen Industrien mit einem Komplettpaket von cGMP-Diensten, darunter: Präformulierung/Formulierung, parenterale Herstellung, analytische Entwicklung, biopharmazeutische Entwicklung, strukturelle Chemie, analytische Chemie, Mikrobiologie, Stabilitätslagerung und Testen von Arzneimittelabgabesystemen. Mit drei modernsten Werken auf einem Campus in Irvine, CA, liefert Nitto Avecia Pharma Services mit erfahrenen Mitarbeitern und einer robusten Qualitätsinfrastruktur kundenorientierte Lösungen für Lifecyle-Management in den frühen Phasen bis nach der Markteinführung. Weitere Informationen siehe www.aveciapharma.com

