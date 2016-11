NIPPON EXPRESS bewirbt unter "ADRIA DIRECT" See- und Schienentransportdienste von Asien nach Zentral- und Osteuropa

Tokio (ots/PRNewswire) - - weniger Durchfahrtstage und geringere Kosten über den Hafen Koper, Slowenien -

NIPPON EXPRESS CO., LTD. verstärkt ab dem 1. November unter dem Namen "ADRIA DIRECT" seinen Vertrieb von Containertransportdiensten von Asien, einschließlich Indien, nach Zentral- und Osteuropa über Koper, Slowenien.

Die Strecke von Asien nach Budapest, Ungarn, über Koper bietet für den Transport einen kürzeren See- sowie Landweg von etwa 3.700 km bzw. 550 km als die Strecke über Hamburg, Deutschland.

(Bild: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103866/201611096103/_prw_OI1fl_5nT33lzT.jpg)

Vorteile des Diensts:

- Die Strecke von Singapur nach Zentral- und Osteuropa umschließt bis zu vier Tagen weniger Durchfahrtstage für den Güterverkehr und kostet für einen 40 Fuß Container bis zu 10 % weniger als im Vergleich des Unternehmens für die Hamburg-Strecke veranschlagt wird. - NIPPON EXPRESS kooperiert mit dem Hafen Koper seit 2014. NIPPON EXPRESS führte 2015 "Danube Express" ein - Konsolidierungsdienste von Japan nach Budapest, Ungarn, über Koper. NIPPON EXPRESS wurde somit zum ersten japanischen Unternehmen, das derartige Speditionsdienste einführte und hat seitdem stetig an Erfahrung in diesem Bereich gewonnen. - Basierend auf seiner Erfahrung in diesem Bereich ist NIPPON EXPRESS entschlossen, seine Speditionsdienste von Asien, einschließlich Indien, über den Hafen Koper zu erweitern. - NIPPON EXPRESS wird hochwertige kombinierte Transportleistungen anbieten, indem seine Konzernunternehmen den Frachtweg vom Ursprungsort bis zum Endziel abwickeln.

Hintergrund der Dienste:

- Die Strecke vom Hafen Koper zu zentral- und osteuropäischen Ländern ist bei japanischen Tochterunternehmen, die in Ungarn tätig sind, in den letzten Jahren sehr bekannt, da diese Strecke den Transportweg im Inland verkürzt hat. - Basierend auf seiner bisher gewonnenen Erfahrung wird NIPPON EXPRESS seine Verkaufsförderung für Transportleistungen von Asien nach Zentral- und Osteuropa über Koper unter "ADRIA DIRECT" erweitern. Laut NIPPON EXPRESS ist dieser Dienst womöglich der erste seiner Art unter japanischen Transportunternehmen.

Bei Anfragen:

Yasuo EDO, Hitoshi ISHIBASHI Global Forwarding Planning & Development Division NIPPON EXPRESS CO., LTD. E-Mail: gfp_service_planning@nittsu.co.jp

Pressekontakt:

Original-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell