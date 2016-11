Trilliant für Vietnams erste Smart-City-Kommunikationsplattform in Global Smart Energy Elites 2016 aufgenommen

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Ho Chi Minh Power Corporation und Trilliant erhalten Ehrung der weltweiten Branche für intelligente Zähler

Metering & Smart Energy International hat Trilliants Projekt für die Ho Chi Minh Power Corporation (EVNHCMC) wegen der Schaffung der ersten Smart-City-Kommunikationsplattform in Vietnam in die Global Smart Energy Elites 2016 (https://www.metering.com/reports/global-smart-energy-elites-2016-projects-people/?utm_source=Spintelligent+Publishing+mailer&utm_medium=email&utm_campaign=MI+Promo+Mailer+15+Nov&utm_term=https%3A%2F%2Fwww.metering.com%2Freports%2Fglobal-smart-energy-elites-2016-projects-people%2F?) aufgenommen. Auf der diesjährigen Liste finden sich 24 Projekte, von denen neun zudem über Teamprofile verfügen. EVNHCMC wurde in beide Bereiche aufgenommen. Somit wurden "RF Mesh AMI Solution" und "AMI Network" im Saigon Hi-Tech Park gewürdigt.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150127/171757LOGO

EVNHCMC setzt die Smart Communications Platform von Trilliant ein, um den optimalen Ansatz intelligenter Energiekommunikation zur Unterstützung von Energieeffizienz und Zuverlässigkeit für EVNHCMC zu demonstrieren.

Die "RF Mesh"-Komplettlösung für AMI und Verteilungs-Automatisierungsnetzwerke nutzen eine Kombination drahtloser Spektrumtechnik und haben im gesamten Unternehmen ein virtuelles privates Netzwerk etabliert. Das Projekt hatte sein Debüt im Saigon Hi-Tech Park (SHTP), Zentrum des vietnamesischen Versuchs, Ho Chi Minh City zum "Silicon Valley des Pazifik" zu machen. Die Plattform erstreckt sich von den Zählern der Kunden im Hi-Tech Park zum Betriebszentrum von EVNHCMC.

Dieser Ansatz stellt EVNHCMC eine einzelne Plattform zur Verfügung, welche eine Reihe wertvoller Anwendungen unterstützt und die teure Integration der Lösungen mehrerer Anbieter vermied. Das Kommunikationsnetzwerk verfügt über eine Reihe von Techniken, welche dem Bedarf unterschiedlicher Terrains, Kunden und Systeme im Verteilungsnetzwerk des Versorgers entsprechen.

"Der erfolgreiche Einsatz des AMI-Netzwerks ist die Demonstration einer Kommunikationslösung, welche auch unserer allgemeinen Strategie für ein intelligentes Netz genügen kann", sagte Tran Khiem Tuan, stellvertretender Generaldirektor des EVNHCMC, im Magazinartikel (https://www.metering.com/reports/global-smart-energy-elites-2016-projects-people/?utm_source=Spintelligent+Publishing+mailer&utm_medium=email&utm_campaign=MI+Promo+Mailer+15+Nov&utm_term=https%3A%2F%2Fwww.metering.com%2Freports%2Fglobal-smart-energy-elites-2016-projects-people%2F?). "Dies ist ein grundlegender Schritt im Engagement von EVN, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit von Energie für unsere Kunden voranzubringen."

Dem Artikel (https://www.metering.com/reports/global-smart-energy-elites-2016-projects-people/?utm_source=Spintelligent+Publishing+mailer&utm_medium=email&utm_campaign=MI+Promo+Mailer+15+Nov&utm_term=https%3A%2F%2Fwww.metering.com%2Freports%2Fglobal-smart-energy-elites-2016-projects-people%2F?) zufolge plant EVNHCMC weiterhin den Ausbau der Infrastruktur und Daten, um den enormen Energiebedarf der wachsenden Wirtschaft der Region mit intelligenterem, sauberem, zuverlässigem und erschwinglichem Strom zu decken.

Über Trilliant

Trilliant® bietet die einzige unternehmensweite intelligente Kommunikationsplattform für die Energiebranche, um das Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) durch eine sichere, normierte Multi-Technologie-Lösung mit offenem Spektrum zu vernetzen. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und der praxiserprobtesten und weltweit konformen Lösung maximiert Trilliant Investitionen in intelligente Stromnetze und intelligente Städte und rüstet den Betrieb für die Zukunft. www.trilliantinc.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Trilliant, übermittelt durch news aktuell