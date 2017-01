Resolution Games macht sein beliebtes Virtual Reality Angelspiel Bait! für Daydream verfügbar

Stockholm (ots/PRNewswire) - Nachdem bereits die Zahl von 1 Million Spielern überschritten wurde, ködert Resolution Games jetzt neue Angler für Daydream

Das Virtual Reality (VR) Spielestudio Resolution Games (http://www.resolutiongames.com/) macht ab heute sein beliebtes Angelspiel, Bait!, für Daydream (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resolutiongames.baitdaydream), Googles Plattform für qualitativ hochwertiges, mobiles VR verfügbar. Des Weiteren gab das Unternehmen bekannt, dass Bait! vor der Einführung für Daydream bereits die Zahl von mehr als einer Million Spielern überschritten hat.

"Wir sind über das anfängliche Interesse von mehr als 1 Million Spielern an Bait! stolz", sagte Tommy Palm, CEO und Mitgründer von Resolution Games. "Und wir freuen uns jetzt darauf, das Spiel dem wachsenden Publikum für Daydream verfügbar zu machen. Gleichzeitig erweitern wir es um eine Bewegungssteuerung für das Auswerfen sowie das Anlanden von Fischen. Damit wird das Spiel um eine ganze Immersionsebene in VR erweitert."

Bait! bietet ein vielschichtiges, auf einer Geschichte aufbauendes Erlebnis, in dem die Spieler auf die Insel Bait! versetzt werden, um ihrem Chef zu helfen, einen seltenen Fisch zu fangen, während sie gleichzeitig versuchen, das in Schwierigkeiten befindliche Aquarium zu retten, in dem sie arbeiten. Das Spiel verfügt über fünf verschiedene Seen mit jeweils unterschiedliche Fischarten, die man während des ganzen Spiels fangen kann. Erfahrene Fischer können sie alle fangen und hoffen, einen preiswürdigen Fang jeder Art zu erwischen.

Bait! kostet $ 7,99 und kann ab sofort im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resolutiongames.baitdaydream) für Daydream heruntergeladen werden. Mehr darüber erfahren Sie, wenn Sie sich den Trailer hier (https://youtu.be/kPJ02ZiR8Ys) absehen oder https://www.facebook.com/baitgame/ besuchen.

Resolution Games ist das erste Virtual Reality (VR) Spielestudio, das sich auf die Entwicklung von frei verfügbaren und lustigen Spielen spezialisiert, die jeder genießen kann, und setzt neue Maßstäbe im aufstrebenden VR-Spielebereich. Sein mobiles VR-Angelspiel namens Bait! gilt bis zum heutigen Tag als einer der beliebtesten VR-Titel mit bislang fast einer Million Downloads, und das Spiel Wonderglade, mit seinem Karnevalthema, ist derzeit das beliebteste Spiel für Daydream. Das Studio setzt sich aus profilierten Branchenveteranen, Gründern mehrerer Unternehmen und Vordenkern zusammen, die sich durch ihre Erfolgsbilanz in Massenmärkten und bei AAA-Games, kostenlosen Spielen, Hardware und mehr auszeichnen. Resolution Games ist ein privat geführtes Unternehmen mit Firmensitz in Stockholm, Schweden.

