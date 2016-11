Resolution Games startet Virtual-Reality-Game Wonderglade und bietet Volksfest-inspirierte magische Momente für Nutzer von Daydream

Stockholm (ots/PRNewswire) - Die Minispiel-Kollektion von Wonderglade bringt Volksfest-Erlebnisse für jeden, unabhängig davon, ob sie Erfahrung mit VR und Spielen haben oder nicht

Heute hat der Spieleentwickler von Virtual-Reality-Games (VR) Resolution Games (http://www.resolutiongames.com/) sein mit Spannung erwartetes, von Volksfesten inspiriertes Spiel Wonderglade auf Daydream veröffentlicht, dem qualitativ hochwertigen mobilen VR-Angebot von Google. Wonderglade, eines der ersten auf Daydream verfügbaren Spiele, versetzt die Nutzer in einen mystischen und magischen Themenpark, um neuartige Versionen von traditionellen Kirmesspielen zu spielen - für die Zeit zwischendurch oder auch für mehrere Stunden.

"Wir hatten sehr viel Spaß bei der Entwicklung von Wonderglade. Jeder hat einige Erfahrungen mit Volksfesten als Kind gemacht und mit VR können wir dies mit einer neuen phantastischen Wendung noch erweitern", sagte Tommy Palm, CEO und Mitgründer von Resolution Games. "Wir haben Wonderglade zum perfekten Spiel und als Anschauungsmaterial für VR gemacht, das Nutzern erlaubt, das Spiel hin- und herzugeben, und alles zu erleben, was der Daydream Motion-Controller zu bieten hat. Dadurch wird es zur idealen Einführung für diejenigen Nutzer, die Spiele auf Daydream oder sogar zum ersten Mal in VR spielen möchten."

Wonderglade beamt die Nutzer auf magische Weise in einen ständig wachsenden Themenpark, in dem sie mit Kirmes-inspirierten klassischen Spielen Spaß haben und komplett neue Erfahrungen wie nie zuvor mit Freunden und Familie machen können. Das Spiel setzt den Daydream Motion-Controller ein, um einige umwerfend witzige Augenblicke für Spieler und die Anwesenden zu schaffen, während sie durch alle Level einlochen, kippen, sprühen, rotieren und sich vor Lachen kugeln können. Wenn sie in Wonderglade eingetreten sind, können die Nutzer vier Minispiele absolvieren und Tickets gewinnen, die man am Wonder Wheel einlösen kann.

- Tinder Town - Spieler versetzen sich in die Rolle eines Feuerwehrmanns, der mit einem Wasserstrahl auf Flammenherde in einer Stadtszenerie mit 180-Grad-Blick zielt und sie löschen will. Je mehr Flammenherde die Spieler löschen, desto länger werden sie im Spiel bleiben und desto mehr Tickets werden sie gewinnen. - Magic Mayhem - Hier muss man so viele fliegende Eiskristalle wie möglich mit einem Zauberstab zerschmettern. Je mehr zeitsteigernde Uhren in den zerschmetterten Eiskristallen gefunden werden, desto länger bleiben die Spieler im Spiel und desto höher wird ihre Punktzahl und die gesammelten Tickets. - Tip N Tilt Racing - Ein Rennen gegen die Zeit mit kugelförmigen Tieren auf einem Kippbrett-Labyrinth. Das Spiel bietet drei Level und sechs Tiere, gegen die man antreten kann. Je schneller die Spieler das Rennen absolvieren, desto schneller purzeln die Tickets herein! - Tiny Tee Golf - Neun Minigolf-Löcher, die sich auf drei Golfstrecken verteilen, werden gespielt. Bewegliche Hindernisse sind zu vermeiden und man kann Kanonen einsetzen, um den Ball in den nächsten Bereich zu schlagen. Jedes Loch hat eine Golf-Par-Bewertung - je besser man spielt, desto höher wird die Punktzahl und noch mehr Tickets werden einkassiert. - Wonder Wheel - Sobald die Spieler genug Tickets gewonnen haben, können sie das Wonder Wheel drehen. Durch das Drehen des Rads können Nutzer neue Objekte zur Verwendung in den Minispielen freischalten, zum Beispiel einen neuen Golfschläger, ein Tier für das Rennen oder einen Feuerwehrschlauch.

Das Spiel ist kostenlos und steht jetzt auf Daydream (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resolutiongames.wonderglade) zur Verfügung. Weitere Informationen findet man auf https://www.facebook.com/wondergladegame.

Über Resolution Games:

Resolution Games ist das erste Virtual Reality (VR) Games-Studio, das sich auf die Entwicklung von frei verfügbaren und witzigen Spielen spezialisiert, die jeder genießen kann, und setzt neue Maßstäbe im aufstrebenden VR-Games-Bereich. Ihr mobiles VR-Angelspiel namens Bait! gilt bis zum heutigen Tag als der beliebteste VR-Titel mit bislang fast einer Million Downloads. Das Studio setzt sich aus profilierten Branchenveteranen, Gründern von mehreren Unternehmen und Vordenkern zusammen, die sich durch eine erfolgreiche Bilanz über mehrere Massenmärkte und AAA-Games hinweg, kostenlose Spiele, Hardware und mehr auszeichnen. Resolution Games ist ein privat geführtes Unternehmen mit Firmensitz in Stockholm, Schweden.

Folgen Sie dem Unternehmen auf www.resolutiongames.com und auf Twitter (https://twitter.com/resolutiongame) und Facebook (https://www.facebook.com/resolutiongamesdotcom/?fref=ts).

