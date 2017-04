Qoros Super-EV macht sein Debut auf der Shanghai Auto Show 2017

Schanghai (ots/PRNewswire) - Doppelgleisige Strategie für beschleunigtes Wachstum

Qoros Automotive Co., Ltd. (Qoros Auto) präsentiert auf Auto Shanghai 2017 (Shanghai Auto Show) den Fortschritt seiner doppelgleisigen Strategie mit einem breiten Spektrum hochwertiger Produkte. Am Stand von Qoros kann man Qoros Model K-EV bestaunen, ein hochmodernes Elektrofahrzeug.

Ausgestattet mit der modernsten Antriebstechnologie, verschlägt Model K-EV mit seiner schwindelerregenden Leistung dem Fahrer den Atem. Von 0 auf 100 km/h in nur 2,6 Sekunden, liefert das Fahrzeug grenzenloses Fahrvergnügen. Model K-EV ist mit einem Hochleistungs-Batteriesystem ausgestattet, das eine Reichweite von 500 km verspricht. Die technische Testversion des Model K-EV wird im November auf der Guangzhou Auto Show zu sehen sein. Die Markteinführung ist für 2019 geplant.

Model K-EV wurde von einem internationalen Team aus Designern und Ingenieuren geschaffen und bietet den Kunden ein erstklassiges Fahrvergnügen und einen Vorgeschmack auf die Mobilität der Zukunft. Unter den Besonderheiten fällt zunächst das asymmetrische Türdesign auf. Das revolutionäre asymmetrische Türsystem gibt Designern mehr Freiraum, um für Fahrer und Beifahrer ein ganz besonderes Mobilitätserlebnis zu schaffen. Die große Flügeltür auf der Fahrerseite öffnet sich automatisch, sobald sie aktiviert ist. Die Tür auf der Beifahrerseite bietet eine doppelte Aufhängung, die sich ganz konventionell nach außen öffnet oder bei Bedarf auch horizontal nach hinten geschoben werden kann. Die hinteren Fahrgasttüren verfügen über ein Schiebesystem, was für die Mitfahrer maximalen Komfort und eine einfache Bedienung beim Ein- und Aussteigen bedeutet.

Beim Qoros Model K-EV kommt die "Clever Carbon Cabin"-(CCC-)Technologie zum Einsatz, wodurch eine nahtlos integrierte Fahrgastzelle entsteht, die hauptsächlich aus Kohlefaser gefertigt ist. Die nahtlose Konstruktion der CCC-Technik verleiht Model K-EV sein edles Erscheinungsbild, während seine aerodynamischen Konstruktionseigenschaften und die schnittigen Linien der Karosse dabei helfen, die Leistung zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. Dieses langlebige Material führt zu erheblichen Gewichtseinsparungen und steigert die Energieeffizienz des Fahrzeugs, was dabei hilft, die sogenannte "Reichweitenangst" zu verringern.

Qoros will sich zu einem transformationalen und innovationsorientierten Unternehmen entwickeln, und konsequent durchdachte Zukunftspläne liegen bereits in der Schublade. In der ersten Phase werden die bestehenden Modelle elektrifiziert. In der zweiten Phase wird Qoros die nächste Generation seiner GEV-Plattform (GEV=Global Energy Vehicle) vorstellen und ab 2020 eine ganz neues NEV-Zeitalter einläuten.

