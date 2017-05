Dynamisches Q1 für Tickmill mit Rekordhandelsvolumen und neuen Features

London (ots/PRNewswire) - Die Tickmill Gruppe startete auf einem hohen Niveau ins Jahr, indem sie im ersten Quartal 2017 ein Rekordvolumen von 146,7 Mrd. US-Dollar verzeichnete, während neue Sprachen, Werkzeuge und Wettbewerbe hinzufügte und die globale Präsenz in Europa und Asien verstärkt wurde.

Aufbauend auf die außerordentlichen Handelsmetriken des letzten Jahres, führte das Unternehmen 9.05 Mio. Trades durch. Allein im März veröffentlichte Tickmill ein Allzeithoch von $ 61.5 Mrd. Handelsvolumen und führte 3,58 Mio.Trades durch.

Der Tickmill UK CEO Duncan Anderson kommentierte: "Die starken Zahlen, die wir im ersten Quartal gesehen haben, spiegeln unsere harte Arbeit und das Engagement für den Aufbau einer vertrauenswürdigen Marke, welche die Interessen der Kunden an erster Stelle stellt. Wir sind dankbar für alle unsere Händler und Partner, die uns dabei geholfen haben, diese herausragenden Ergebnisse zu erreichen und so schnell zu wachsen."

Tickmill hat deutsche, italienische und arabische Webseiten lacniert und in Kürze wird koreanisch hinzugefügt werden. Der Kundenbereich ist jetzt auf deutsch, englisch, polnisch, spanisch, chinesisch, italienisch und tschechisch verfügbar.

Um dem wachsenden Bedarf an anspruchsvollen Analysewerkzeugen gerecht zu werden, fügte Tickmill Autochartist als Handelswerkzeug hinzu, um den Händlern einen uneingeschränkten Zugang zu fortgeschrittenen technischen Analysen und Live-Handelsmeldungen zu ermöglichen.

Das Unternehmen startete auch den spannenden "Ultimate IB Ride" -Wettbewerb und gab IBs die Möglichkeit, ihr Referral-Netzwerk zu vergößern und eine Harley-Davidson oder einen von 10.000 US-Dollar Preisen zu gewinnen.

Tickmill hat das Debüt seiner internationalen Veranstaltungen, auf der renommierten iFX EXPO Asia in Hongkong, wo es seine institutionellen Liquiditäts-, White-Label- und Partnerschaftsdienstleistungen präsentierte und gleichzeitig einen exklusiven Workshop für IBs veranstaltete.

Das Team flog dann nach Polen, um an der FxCuffs Expo in Krakau als Gold-Sponsor teilzunehmen, seine FX- und CFD-Dienste auszustellen und seine Präsenz im polnischen Markt zu stärken.

Tickmill wird bald das ITForum in Rimini, Italien, die iFX EXPO International in Limassol, Zypern und die World of Trading in Frankfurt am Main besuchen, um die Präsenz in Europa auszubauen und die Beziehungen zu seinen Kunden und Schlüsselpartnern zu stärken.

Duncan Anderson fasste zusammen: "Es war sicherlich ein interessanter Start in das Jahr für globale Märkte und Tickmill. Angesichts der erwarteten Volatilität im kommenden Jahr freuen wir uns darauf, unseren Kunden erweiterte Funktionen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die steigenden Chancen optimal zu nutzen und ihre Perspektiven im Devisenhandel zu verbessern".

Über Tickmill

Tickmill ist ein globaler ECN / STP-Broker authorisiert und reguliert in Großbritannien von der FCA UK und ind SC durch die FSA SC. Tickmill bietet Handelsdienste mit einem Schwerpunkt auf CFDs auf Forex, Aktienindizes, Rohstoffe und Edelmetalle an."

Bitte besuchen Sie http://www.tickmill.com/de oder kontaktieren Sie marketing@tickmill.com"

Der Handel mit CFDs (Differenzkontrakte) kann zu Verlusten führen, die ursprüngliche Investition übersteigen.

