Tickmill vermerkte hohe Gewinne und Handelsergebnisse in 2016

London (ots/PRNewswire) - Tickmill Ltd, ein globaler Anbieter von FX- und CFD-Brokerage-Dienstleistungen, gab für 2016 ein starkes Finanzergebnis bekannt, in dem ein geprüfter Nettogewinn von 6,27 Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde, der seine Profite von 2015 um 118% übertraf. Das Unternehmen hat auch sein totales Handelsvolumen für das Jahr 2016 bekannt gegeben, welches bei 473 Milliarden Dollar lag.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160718/814103 )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494104/Tickmill_2016_Profits.jpg )

Durch den Fokus von Tickmill auf ein starkes Produktangebot und einen kundenorientierten Ansatz, stieg der Nettogewinn von 2,88 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 auf 6,27 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 an. Der Gesamtumsatz stieg um fast das dreifache von 5,55 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 auf 15,85 Millionen US-Dollar im Jahr 2016. Das gesamte Handelsvolumen im Jahr 2016 erreichte ein Rekordhoch von $ 473 Milliarden, verglichen mit $ 208 Milliarden im Jahr 2015 und übertraf die jährliche Projektion von $ 330 Milliarden.

Eine der obersten Prioritäten des Jahres war die Erlangung der Lizenz von der Financial Conduct Authority (FCA), mit der das Unternehmen offiziell seine britischen Brokerage-Dienstleistungen im November 2016 lancierte. Das Management-Team ist fest entschlossen, die britische Division zu einem starken Beiträger von Tickmill's langfristigem finanziellen Wachstum zu machen.

Um die Reichweite zu diversifizieren, lokalisierte Dienstleistungen anzubieten und die Kundenerfahrung zu verbessern, hat das Unternehmen seine Präsenz in den wichtigsten asiatischen Märkten weiter ausgebaut und sich in der MENA-Region und in Südamerika etabliert, wo es erwartet im Jahr 2017 gute Ergebnisse zu erzielen.

"Die starken finanziellen Ergebnisse im Jahr 2016 sind vor allem auf eine wachsende Zahl von Neukunden in den Tickmill-Zielmärkten zurückzuführen, die sich der hohen Dienstleistungsqualität des Unternehmens bewusst sind. Tickmill ist ein weltweit bevorzugter Broker für intelligente algorithmische Händler und institutionelle Kunden, mit engen Spreads, niedriger Provisionen, ultraschneller Ausführung und einem Handelsumfeld, wo alle Strategien, einschließlich Skalping und News-Trading, erlaubt sind ", fügte Herr Anderson hinzu.

Im Jahr 2017 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzvolumen von $ 600-650 Milliarden und erweitert seine globale Reichweite sowohl organisch als auch anorganisch. Organisch durch die Stärkung des Bewusstseins der Marke Tickmill in Schlüsselmärkten, der Etablierung eines starken Netzwerks von Partnern und IBs, die den Kunden einen Mehrwert verschaffen und durch die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen. Anorganisch, indem es nach Möglichkeiten suchen wird, entweder strategische Beziehungen mit anderen Industrieteilnehmern zu erwerben oder zu aufzubauen, die die gleichen Werte und Geschäftsethik teilen.

Hinweise für Medien

Über Tickmill

Tickmill ist ein globaler ECN / STP-Broker, der von der FCA UK zugelassen und reguliert wird. Tickmill bietet Handelsdienste mit einem Schwerpunkt auf Forex , CFDs auf Aktienindizes, Rohstoffe und Edelmetalle.

Bitte besuchen Sie http://www.tickmill.com/de

Das Trading mit CFDs (Differenzkontrakte) kann zu Verlusten führen, die ursprüngliche Investition übersteigen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Tickmill, übermittelt durch news aktuell