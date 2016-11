Grabotax: Per App spielend und stressfrei zur vollständigen Steuererklärung

Lünen (ots) - Nie wieder suchen, sammeln, abheften! Ein Steuerberater läßt eine App programmieren, mit der die Steuerklärung zum Kinderspiel wird: Jederzeit mobil Rechnungen, Quittungen und Belege scannen, direkt ans Steuerbüro senden und nebenbei den niedlichen Maulwurf Steuerbowski glücklich machen!

"Ich kenne den Ärger, dass immer wieder Belege fehlen. Die Steuererklärung geht viel einfacher wenn immer gleich alle Quittungen verfügbar sind.", sagt Thomas Grabowski, der Erfinder der Grabotax-App: "Auch meine Frau nutzt die App und das freut mich doppelt. Ich muss nicht mehr nach Belegen suchen und ihr geht keine Erstattung vom Finanzamt mehr verloren."

Das Prinzip nennt sich Gamification: Eher störende Dinge des alltäglichen Lebens werden mit spielerischen Elementen zum Vergnügen, wie in diesem Fall das sofortige Abfotografieren und Hochladen relevanter Belege.

Steuerbowski, der kleine Maulwurf, nimmt den Nutzer auf sympathische Weise bei der Hand und hilft beim Sammeln von Belegen und Einhalten von Abgabeterminen. Neben der immer aktuellen Übersicht über das laufende Jahr und bereits abgeschlossene, bietet die App in einer eigenen Wiki nützliche Informationen und Tipps zu Steuern, Abschreibemöglichkeiten und vielem mehr.

Die fortschreitende Digitalisierung macht es möglich in Zukunft auch den Steuerberater ausschließlich nach Service, Preis und Leistung und nicht mehr nach räumlicher Nähe zu wählen. Eine Entwicklung ganz im Sinne einer immer mobiler werdenden Gesellschaft, in der Arbeitsplatz und Arbeitsort häufiger gewechselt werden als jemals zuvor.

Die Grabotax-App ist kostenlos im deutschen Apple Appstore https://itunes.apple.com/de/app/grabotax/id1117926725?mt=8 und im Google Playstore http://ots.de/bp8Fh zu finden.

Die Grabowski & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH wurde 1994 gegründet und hat ihren Sitz in Lünen in Nordrhein-Westfalen. Das zwölfköpfige Team um Steuerberater und Rechtsanwalt Thomas Grabowski betreut Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen und Freelancer und bietet seit 2003 Seminare für Existenzgründer an.

