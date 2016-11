Bioscientia ist Partner-Unternehmen 2016 von Ärzte ohne Grenzen

Ingelheim (ots) - Die Bioscientia Institut für medizinische Diagnostik GmbH ist Partner-Unternehmen 2016 von Ärzte ohne Grenzen. Mit einer Summe von 10.000 Euro unterstützt der Labordienstleister die weltweite Nothilfe der Organisation. Mit dem Betrag kann Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel 15 000 Menschen auf der Flucht drei Monate lang mit den wichtigsten Medikamenten versorgen und dabei medizinische und psychologische Betreuung leisten.

"Als Partner der Niedergelassenen und Klinikärzte endet unser Engagement nicht beim Laborbefund", sagte der Bioscientia-CEO und Medical Director PD Dr. Markus Nauck bei der Spendenübergabe. Zugleich dankte Nauck den ärztlichen Einsendern des Laborverbunds, die die fünfstellige Summe ermöglichten. Bioscientia hatte Mitte des Jahres eine Kundenbefragung durchgeführt und für jeden ausgefüllten Bogen fünf Euro an Ärzte ohne Grenzen ausgelobt. "Diese Aktion stieß bei unseren Einsendern auf große Resonanz", erklärte Nauck. Die hohe Rücklaufquote von fast 50 Prozent erbrachte eine Spendensumme von rund 10.000 Euro.

Die deutsche Sektion von Ärzte ohne Grenzen finanziert sich zu rund 90 Prozent aus privaten Zuwendungen. "Auch dank dieser Spende können wir Menschen in Not in mehr als 60 Ländern weltweit helfen", sagte Florian Westphal, Geschäftsführer des eingetragenen Vereins in Deutschland. Ärzte ohne Grenzen engagiert sich nicht nur für Frauen und Männer auf der Flucht. Die Organisation leistet medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. 1999 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

