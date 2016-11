Chengdu verblüfft die Teilnehmer als Veranstaltungsort für das Media Forum China-Australien

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Das 4. Media Forum China-Australien fand in der Megastadt Chengdu, im Westen Chinas, am 3. November statt.

Dies ist schon das zweite Mal, dass die Stadt Chengdu eine internationale, gehobene Veranstaltung im Bereich Massenmedien zwei Monate lang ausrichtet. Anfang September trafen sich die wichtigsten Nachrichtenagenturen aus acht asiatisch-pazifischen Ländern, unter anderem aus China, Australien, Japan und Südkorea, in dieser Stadt schon gewohnheitsmäßig im Herbst. "Es gibt hier Beides, Altes und Modernes. Hier gibt es mehr zu entdecken, als gutes Essen und große Pandas. Ins Auge fällt natürlich auch die potentielle Entwicklung" äußerte der CEO von AAP, Bruce Davidson, über Chengdu.

Da Chengdu und Australien in diesen Jahren ihre gemeinsamen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gestärkt haben, ist Australien nun ein wichtiger Handelspartner und Investor für Chengdu, ebenso ist Chengdu der wichtigste Partner in Westchina.

Australien hat 2013 in Chengdu ein Generalkonsulat eröffnet, um so auch in Westchina präsent zu sein- dies ist das erste Konsulat, das in China seit 1992 errichtet wurde.

Im selben Jahr hat Chengdu durchgehende Luftwege nach Melbourne erschlossen. Durch den anhaltenden wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Austausch, gibt es nun Rindfleisch, Wein und sogar frische Produkte (z.B. Hummer) aus Australien auf dem Mittagstisch der Familien in Chengdu.

Chengdu ist seit Anfang 2010 die Partnerstadt der australischen Stadt Perth. Seitdem haben beide Städte erfolgreich in den Bereichen Bildung, Tourismus usw. miteinander kooperiert. Bis jetzt haben 120 australische Anleger, unter anderem ANZ, BlueScope und Goodman, in Chengdu investiert.

Was nun macht diese Stadt, bekannt für die großen Pandas und die scharfen Delikatessen, so attraktiv für die australische Regierung und Investoren?

Im Jahr 2013 hat die chinesische Regierung die umfangreiche Strategie "ein Gürtel, eine Straße" ins Leben gerufen, um die historische, wirtschaftliche Blüte an der alten Seidenstraße, die von Zentralasien über Russland nach Europa führt, wieder hervorzurufen. Chengdu liegt genau am Schnittpunkt der Straße des Projekts "ein Gürtel, eine Straße" und dem wirtschaftlichen Knotenpunkt Yangtze, daher ist die Stadt nun eine der am weitesten entwickelten in China.

Anfang des Jahres wurde Chengdu von der Zentralregierung als ein nationales Wirtschaftszentrum eingestuft, was die Möglichkeit bietet, die Entwicklung zu beschleunigen. Die Stadt hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt, um den größten allgemeinen Luftfahrtkomplex in Westchina und ein nationales/internationales Logistikzentrum zu bieten, da sie inzwischen über 89 internationale/regionale und betriebene Luftwege verfügt, einen zweiten Flughafen schnell aufbaut hat und derzeit einen Shuttledienst per Bahn zwischen Chengdu und den EU-Ländern bietet.

Das angenehme, unternehmerische Umfeld und das Lebensgefühl von Chengdu zieht die australischen Medienmagnaten an, die am Forum zur allgemeinen Überraschung teilgenommen haben und die den Campus der Wissenschaft und Technik in Tianfu, die Aufzuchtstation der großen Pandas und den Kuanzhaixiangzi in ihrer Freizeit besuchten.

Es ist bereits das dritte Mal, dass der CEO Harold Weldon der Wilton International Media Group Chengdu besuchte. Er war sehr erstaunt über die Veränderungen. "Die Änderungen sind nicht nur äußerlich. Die Stadt an sich hat sich aktiv der Welt präsentiert. Die geographischen Vorteile bieten uneingeschränkte Möglichkeiten. Hier erlebt man eine verwurzeltes Lebensfreude, so dass die Ausländer sich sehr schnell wohl fühlen und gerne hier leben und arbeiten."

Der stellvertretende Leiter des Staatsamt für Information Guo Weimin sagte hierzu in seiner Ansprache an das Forum: "Auf Chinesisch bedeutet Chengdu 'Stadt des Erfolgs'. Ich bin davon überzeugt, dass das Forum erfolgreich Früchte für die Zusammenarbeit zwischen China und Australien trägt, ebenso ist es ein Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Kooperation von den Mediengruppen beider Seiten."

