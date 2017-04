ZTEWelink führt LTE Cat.4-Modul am europäischen Markt ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTEWelink Technology Co., LTD., hat sein LTE Cat.4-Modul ME3630 präsentiert, das IoT-Kunden in Europa eine hochwertige und zuverlässige Kommunikationsverbindung bieten soll.

ME3630 ist CE-, RoHS- und WEEE-zertifiziert. Das bedeutet, es kann über das 4G LTE-Netz europäischer Netzbetreiber laufen, damit IoT-Geräte Informationen effizienter übermitteln können.

ME3630 gehört zur Mobilfunk-Produktreihe von ZTEWelink und bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Qualcomm Chipsatz MDM9X07 als Entwicklungsbasis - Unterstützt FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, WCDMA B1/B8 und GSM B3/B8 - Liefert theoretische Raten von 50 Mbps (UL) und 150 Mbps (DL) - Kompatibel mit Baugrößen 30*30 LCC sowie Mini PCIE - Polkompatibel mit anderen 3G/4G-Modulen - Unterstützt GNSS, FOTA, TCP/UDP

ME3630 ist zur breiten Anwendung in verschiedenen M2M-Szenarien geeignet wie beispielsweise Telematik, Industriegateways, Sicherheit und Überwachung, Verkaufsautomaten, intelligente Stromnetze usw. Laut einem aktuellen Bericht von Berg Insight war Europa in 2016 mit bis zu 95,5 Mobilfunkverbindungen die aktivste IoT-Region.

ZTEWelink ist Weltmarktführer im Mobilfunkbereich. In den vergangenen Jahren konnte sich ZTEWelink erfolgreich auf dem europäischen Markt etablieren, beispielsweise mit dem CDMA 1X 450-MHz-Modul bei intelligenten Zählern und dem GSM-Tracker in UBI. Die Produktqualität wurde von europäischen Kunden verifiziert.

"Verschiedene Großkunden haben bereits Designs auf Grundlage unserer Produkte entwickelt", sagte Wang Peng, VP von ZTEWelink. "ME3630 ist eine Bereicherung für das Produktportfolio auf dem europäischen Markt. Wir werden mit der vor- und nachgelagerten Industriekette eng zusammenarbeiten, um Industriekunden mit einem echten Mehrwert zu versorgen."

Laut einer IDC-Prognose wird der globale IoT-Markt von 4,8 Billionen US-Dollar in 2012 bis 2020 auf 8,9 Billionen US-Dollar wachsen. Der weltweite IoT-Markt soll von 655,8 Milliarden US-Dollar in 2014 bis 2020 auf 1,7 Billionen US-Dollar wachsen mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,9 Prozent.

Für weitere Informationen zum ZTEWelink-Modul ME3630 klicken Sie hier.

Bei Beschaffungsfragen können Sie sich gerne an unseren Partnerhändler Techip wenden (Website: https://techship.com).

Informationen zu ZTEWelink

ZTEWelink Technology Co., Ltd., ist auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von drahtlosen Kommunikationsmodulen, maßgeschneiderten Industrieterminals und M2M-Lösungen spezialisiert. Die Produkte und Lösungen von ZTEWelink finden breite Anwendung in Bordterminals für Autos, intelligenten Stromnetzen, Fernsteuerungen, GPS, drahtlosen POS-Terminals sowie Sicherheit und Überwachung.

http://www.ztewelink.com/en/

